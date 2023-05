HQ

Hast du dich jemals gefragt, was der Sinn des Lebens ist? Haben Sie jemals über den Zweck des Menschen nachgedacht? Wenn ja, hat sich der Entwickler Tha Ltd. eine Idee ausgedacht, die zweifellos einzigartig für Ihre Gedanken zu diesem Thema sein wird, wie in ihrem neuesten Titel Humanity gezeigt wird, einem Puzzle-Plattformer, der Spieler mit führenden Seelen zur Erlösung als spiritueller Shiba Inu auffordert.

Die Idee von Humanity ähnelt der von Lemmings. Sie haben einen Strom von Menschen, die hirnlose Drohnen sind, die in eine einzige Richtung gehen, ohne die Absicht, das zu ändern, und es liegt an Ihnen, sie zu befehligen und sie auf einen Weg in die Sicherheit zu führen. Um dies zu tun, können Sie als dieser Shiba Inu-Charakter durch ein 3D-Level wandern, in dem Sie bestimmte Befehle platzieren können, die sich auf das Verhalten der Menschen auswirken. Dies könnte zum Beispiel so einfach sein, dass man ihnen sagt, dass sie an einem Punkt nach links abbiegen sollen, oder es könnte fortgeschrittener sein und sich darum drehen, Menschen leichter zu machen, um sicherzustellen, dass sie weiter reisen, bevor sie über eine offene Lücke geschleudert werden.

Der Punkt ist, dass Sie mit Ihren Lösungen in diesem Spiel kreativ werden müssen, da es bei Humanity darum geht, Dutzende einzigartiger Levels mit jeweils eigenen Herausforderungen und Mechaniken zu besiegen, die im Laufe der Geschichte wiederholt und erweitert werden. Zu Beginn des Spiels hast du nur sehr begrenzte Befehle, aber im Laufe der Erzählung ermöglichen dir neue Befehle und Fähigkeiten, den menschlichen Strom auf unterschiedliche Weise zu führen und zu befehligen, und ermöglichen es dir sogar, Level auf unterschiedliche Weise als Shiba Inu-Protagonist zu durchqueren.

Jedes Level im Story-Modus scheint eine sehr spezifische Lösung zu haben, aber Sie können diesem Flair verleihen und die Dinge auf Ihre eigene Weise angehen. Humanity ist kein Spiel, in dem Kreativität über allem anderen steht, aber die Möglichkeit, seine kreativen Talente zum Leuchten zu bringen, ist da. Die schnellste Lösung wird nie einen großen Denkprozess erfordern, aber wenn Sie beabsichtigen, die sammelbaren goldenen Jungs auf dem Weg aufzuheben, müssen Sie seltsame und wunderbare Methoden anwenden, um das Endziel zu erreichen - und das ist etwas, wozu Sie ermutigt werden, da diese goldenen Individuen beide daran gebunden sind, neue Stufen freizuschalten und neue Fähigkeiten zu erwerben, die das Gesamterlebnis einfach verbessern.

Seien es einfache kosmetische Ergänzungen (z. B. das Ausstatten einiger Menschen mit Hüten) bis hin zu neuen und spezifischen Fähigkeiten, die es Ihnen ermöglichen, ein Level leichter zu planen und in Angriff zu nehmen (z. B. den Strom von Menschen anhalten oder bestimmen zu können, was ein Schalter tut, ohne ihn vorher aktivieren zu müssen), die goldenen Jungs in Humanity sind mehr als einfache Sammlerstücke und Nebenziele. Auch wenn das Spiel versucht, Ihnen etwas anderes zu sagen.

Der rätselhafte Story-Modus, der Sie über die Mechanik des Spiels informiert, ist nur eine der Möglichkeiten, Humanity zu genießen. Tha Ltd. hat diesen Titel auch mit einer Erstellungssuite auf den Markt gebracht, die es den Spielern ermöglicht, ihre eigenen Levels und Rätsel zu erstellen, die andere Spieler lösen können. Dank des Einflusses von benutzergenerierten Inhalten gibt es im Wesentlichen eine nahezu unendliche Anzahl von Möglichkeiten, dieses Spiel zu genießen, unabhängig davon, ob Sie Ihre eigenen Levels erstellen oder einfach die Kreation eines anderen spielen möchten.

Und der Grund, warum der UGC-Inhalt in Humanity so gut funktioniert, liegt in der Tatsache, dass dies ein sehr einfaches Spiel ist, das man erlernen und spielen kann. Natürlich wird es Zeiten geben, in denen ein Rätsel Sie völlig verblüfft und Sie sich am Kopf kratzen lässt, um Antworten zu finden, aber im Allgemeinen sind die Kern-Gameplay-Systeme so einfach, dass Sie das vor Ihnen liegende Problem immer überwinden können. Wenn Sie jedoch gegen eine Wand stoßen, kann die integrierte Lösungsfunktion eine Antwort liefern, allerdings nur für das Basisrätsel und nicht für das Einnetzen von goldenen Kerlen auf dem Weg.

Während Humanity ein ziemlich einfaches rätselhaftes Spiel ist, war ich ziemlich überrascht, wie gut es in Bezug auf die Leistung auf dem PC läuft. Ich sage das, weil manchmal Tausende von Menschen gleichzeitig auf dem Bildschirm sein werden, und obwohl dies der Fall ist, scheint das Spiel weder grafisch noch leistungsmäßig einen Takt zu verpassen. Wenn man bedenkt, wie chaotisch und vollgestopft die Levels werden können, hat mich das immer wieder erstaunt.

Alles in allem ist Humanity ein feines Puzzlespiel, das einige einzigartige Herausforderungen in ein ziemlich gesättigtes Genre bringt. Die Rätsel- und Plattformmechanik sorgt dafür, dass sich das Gameplay Level für Level frisch anfühlt, und der UGC-Fokus bedeutet, dass Sie nie müde werden, Levels und Herausforderungen zu meistern. Für ein Spiel, das kurz den Sinn des Lebens und den Zweck von Humanity erforschen will, ist es auch eine bizarre und seltsame Einstellung, von der man nur schwer fesseln kann. Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Puzzler sind, mit dem Sie herumspielen können, ist dieses auf jeden Fall einen Besuch wert.