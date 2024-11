Hugo Weaving kehrt für Slow Horses ' fünfte Staffel zurück

HQ

Der große böse Bösewicht von Slow Horses: Staffel 4 war Hugo Weaving, der seine Sicht auf den Ex-Militär und den sehr gefährlichen und hinterhältigen Frank Harkness darlegte. Der Charakter erwies sich bis heute als einer der größten Dornen im Auge derSlow Horses, so sehr, dass er es anscheinend sogar schaffte, nach einer Reihe schockierender Enthüllungen und Drohungen gegen den MI5 und andere Geheimdienste auf der ganzen Welt frei herumzulaufen. Bei dieser Art von Cliffhanger-Ende ist es wahrscheinlich keine Überraschung, dass Weaving für Staffel 5 von Slow Horses zurückkehren wird, wenn diese wahrscheinlich Mitte bis Ende 2025 ausgestrahlt wird.

Dies wurde in einem Interview mit Variety bestätigt, in dem Weaving bestätigte, dass er im Januar für zweieinhalb Monate nach London zurückkehren wird, was ziemlich überraschend ist zu hören, dass mehr Dreharbeiten erforderlich sind, zumal wir bereits einen Trailer für die nächsten Episoden gesehen haben.

Weaving berührt und erklärt diese Rückkehr ein wenig, indem er hinzufügt: "Jede Jahreszeit ist im Allgemeinen ein Buch, aber jede Jahreszeit weicht auch ein wenig von diesen Büchern ab. Wir kommen mit 'Slow Horses ' an den Punkt, an dem die Jahreszeiten die Anzahl der Bücher einholen, die [Mick] Herron geschrieben hat."

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für Slow Horses: Staffel 5, aber Apple veröffentlicht in der Regel eine Staffel pro Jahr, und da die letzte im Herbst debütiert, scheint ein ähnliches Veröffentlichungsfenster wahrscheinlich zu sein.