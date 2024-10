Hugo Weaving hat nicht die Absicht, für neue Herr der Ringe-Filme als Elrond zurückzukehren

HQ

Anfang des Jahres schien es, als wären wir wieder in den frühen 2000er Jahren, als ein neuer Herr der Ringe-Film unter der Regie von Andy Serkis angekündigt wurde. In dem Film könnten alte Stars wie Sir Ian McKellen und Viggo Mortensen zurückkehren, um ihre Rollen aus der Originaltrilogie wieder aufzunehmen, aber ein Schauspieler hat die Idee bereits verworfen.

Hugo Weaving spielte Elrond in der "Herr der Ringe"-Trilogie, aber er wird nicht für neue Filme zurückkommen. "Ich persönlich habe genug davon", sagte er gegenüber GamesRadar. "Es war großartig, über einen Zeitraum von zehn Jahren immer wieder in Neuseeland zu sein. Ich bin dann zurückgegangen und habe mit dem gleichen Team [Regisseur Peter Jackson und Autor Fran Walsh] an einem Projekt namens Mortal Engines gearbeitet, das ihr nächstes großes Franchise werden sollte, aber es ist am Arsch gestorben. Also, ich habe genug von Mittelerde, ich kann mir nicht vorstellen, dass mich irgendjemand bitten würde, es noch einmal zu machen."

"Elrond ist dazu bestimmt, unsterblich zu sein, und ich altere. Elrond ist einer der wenigen Charaktere, ich glaube, es gibt nur drei oder vier von ihnen, der sich durch Das Silmarillion, Herr der Ringe und Der Hobbit erstreckt. Aber selbst als wir zurückgingen, um bestimmte Teile von Herr der Ringe neu zu drehen, war mir bewusst, dass ich älter war als zuvor", fährt Weaving fort. "Die Dreharbeiten zu 'Der Hobbit' fingen an, etwas albern zu werden. Ich habe es geliebt, ein Teil dieser Franchise zu sein, aber ich habe absolut keine Pläne oder Wünsche mehr, ein Teil davon zu sein."

Nun, das ist also ein klares Nein für eine Hauptfigur. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass wir mehr "Herr der Ringe"-Schauspieler sehen werden, die bereit sind, für das, was Andy Serkis kocht, zurückzukehren.