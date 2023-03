Hugo Weaving: "Die Oscars sind korrupt und sollten gemieden werden wie die Pest"

HQ

Die diesjährigen Oscars kamen und gingen mit den üblichen gemischten Gefühlen. Ein glücklicher, sogar weinender Brendan Fraser, der überglückliche Ke Huy Quan und die jubelnde Michelle Yeoh und ihre Familie sind nur einige der Höhepunkte des Abends. Allerdings sind nicht alle Hollywood-Größen so glücklich über die pompöse Veranstaltung und Hugo Weaving ist einer von denen, die die Academy und die Gala im Allgemeinen kritisiert haben, um es gelinde auszudrücken. In einem Interview mit The Australian äußerte er direkt Bedenken über die ganze Sache und sagte folgendes:

"Ich denke, diese Preisverleihungen - die Academy Awards oder die AACTAs - sind heutzutage total korrupt und sollten wie die Pest gemieden werden."

Was halten Sie von den Oscars, hat Mr. Weaving recht mit dem, was er sagt?