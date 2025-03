Hughie Campbell könnte The Boys: Staffel 5 doch noch überleben

HQ

Nächstes Jahr wird The Boys voraussichtlich abgeschlossen und mit einer fünften und letzten Staffel enden. Vermutlich bedeutet das eine Reihe spektakulärer Tode, während wir uns von den Drecksäcken und moralisch fragwürdigen Helden verabschieden, die wir im Laufe der Jahre lieben gelernt haben.

Einer von denen, die es am schwersten hinter sich haben, ist Hughie Campbell, gespielt von Jack Quaid. Wenn er nicht auf verschiedene Weise von Vought International gedemütigt wird, wird er stattdessen von denen, die ihm am nächsten stehen, schlecht behandelt. Aber es scheint, dass Campbell ein ziemlich gutes Ende haben wird. Als ComicBook.com Quaid danach fragte, antwortete er:

"Ich meine, du weißt, dass unser Junge immer ein bisschen in Gefahr ist. Ich würde sagen, es war wirklich cool zu sehen, wie Hughie in dieser Saison einige gute Siege geholt hat. Und es war wirklich cool, ihn zu sehen... Ich denke, er ist so reif wie nie zuvor. Es ist eine sehr dunkle Jahreszeit. Ich meine, natürlich ist es die Show, aber Hughie ist in dieser Staffel wirklich in sich selbst hineingewachsen und ich habe es wirklich genossen, diese Seite von ihm zu spielen. Natürlich kann ich nicht zu viel sagen, aber es war eine wirklich coole Erfahrung."

Gen V: Season 2 wird noch in diesem Jahr veröffentlicht und wird die Geschichte für das große Finale aufbauen, das 2026 Premiere zu haben scheint - obwohl noch kein Datum bestätigt wurde.