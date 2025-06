Hugh Laurie hat kein Interesse daran, über seine Zeit als Dr. House zu sprechen

House - die Serie, die sich um einen unberechenbaren Arzt namens Gregory House dreht, der zusätzlich zu Schmerzmitteln und einem Pobein verfügt - lief über satte 177 Episoden in acht Staffeln. Er gewann fünf Primetime Emmys, zwei Golden Globes und der Schauspieler Hugh Laurie wurde sechs Jahre in Folge als bester Hauptdarsteller bei den Golden Globes nominiert.

Doch trotz all des Prestiges und einer Fangemeinde, die die Serie immer noch gerne sieht, ist Laurie zutiefst nicht daran interessiert, in irgendeiner Weise darüber zu sprechen. Dr. Mike Varshavski, der seinen eigenen Dr. Mike-Podcast leitet, hat sich kürzlich mit Noah Wyle, dem Hauptdarsteller von The Pitt, zusammengesetzt, um über seine Show zu sprechen.

Während dieses Podcasts verriet Varshavski auch, dass er einmal Hugh Laurie gebeten hat, als Gast aufzutreten, aber ein Vertreter von Laurie hat ihn schnell abgewiesen. Via GamesRadar sagte Dr. Mike: "Ich werde dir vorlesen, was er gesagt hat: 'Er ist nicht an solchen Gelegenheiten interessiert, ehrlich gesagt kümmert er sich nicht um das Publikum oder darum, die Show noch einmal zu erleben.' "

Es ist wahrscheinlich ein wenig herzzerreißend für eingefleischte Fans, dass Laurie überhaupt kein Interesse an der Serie hat, aber manchmal ist es einfach so. Zumindest bedeutet dies, dass die Menschen Ideen für eine Wiederbelebung ad acta legen können.

