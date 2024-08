Hugh Jackmans Wolverine-Weltrekord wurde gebrochen

HQ

**Spoilerwarnung für Deadpool & Wolverine **

Laut vielen Marvel-Fans gibt es nur einen Live-Action-Wolverine, und das ist Hugh Jackman, aber auch in den Marvel-Filmen scheint es (zumindest im Moment) nur eine Klinge zu geben. Wesley Snipes brachte in der beliebten Blade-Trilogie blutige Vampir-Action auf unsere Bildschirme, zuletzt in Blade: Trinity (2004).

Snipes' Cameo-Auftritt in dem kürzlich veröffentlichten Deadpool & Wolverine hat ihm jedoch nicht nur einen, sondern gleich zwei Guinness-Weltrekorde eingebracht. Snipes hat nun Hugh Jackmans Rekord für die längste Karriere als Marvel-Live-Action-Charakter gebrochen, und er hat sich die Auszeichnung für die längste Lücke zwischen den Auftritten von Charakteren in Marvel-Filmen verdient.

Wenn Jackman seinen Rekord halten will, sieht es so aus, als müsste er sich in den nächsten zwei Jahren mindestens noch einmal ankleiden, um Snipes zu schlagen. Oder denkst du, er sollte Blade die Krone halten lassen?