Hugh Jackmans Wolverine ist nicht die einzige Quelle für Adamantium im Marvel Cinematic Universe

Bis Freitag, als Deadpool and Wolverine in den Kinos anlief, war das berühmte Metall Adamantium nicht wirklich Teil des Marvel Cinematic Universe oder wurde auch nur in nennenswertem Umfang erwähnt. Vielmehr drehte sich alles um Vibranium, das gleiche Element, aus dem der Schild von Captain America, Ultrons Körper und die Klauen von Black Panther hergestellt wurden.

Das hat sich nun jedoch geändert, da Hugh Jackmans Wolverine sein Adamantium-Skelett ins MCU gebracht hat, was nun darauf hinzudeuten scheint, dass das Metall nur an einer Stelle zu finden ist, in Wolverines Knochen und Klauen. Es stellt sich heraus, dass das nicht der Fall sein wird, da es eine weitere sehr große Quelle für Adamantium im MCU gibt.

Laut Variety wurde während des Auftritts von Captain America: Brave New World auf der San Diego Comic-Con bestätigt, dass Adamantium in der Leiche von Celestial gefunden wurde, die derzeit aus dem Ozean hervorbricht, und dass das Metall jetzt das seltenste Element auf dem Planeten ist. Zweifellos werden diese Informationen einen weitreichenden Einfluss auf den kommenden Film und das MCU als Ganzes haben.