Hugh Jackman zeigt seinen zerrissenen Deadpool 3 Körper

HQ

Der jetzt 55-jährige Hugh Jackman hat hart trainiert und viele Kalorien für die Dreharbeiten zu Deadpool 3 gegessen, wo der Schauspieler, wie Sie wissen, erneut Wolverine darstellt. Obwohl er nach Logan zum Ausdruck brachte, dass er sich nun aus der Rolle zurückgezogen habe und nicht vorhabe, zurückzukehren, hat er nun seine Worte gegessen und in einem Clip auf Instagram zeigt er nun seinen fitten Körper.

Die Frucht harter Arbeit, wenn wir ihm und seiner Behauptung glauben dürfen, dass er die ganze Arbeit "auf die alte harte Tour" gemacht hat, was wahrscheinlich mit einigen Modifikationen eine Wahrheit ist. Denn obwohl er laut Variety hartnäckig behauptete, nie Steroide für die Rolle verwendet zu haben, fällt es vielen Leuten etwas schwer, es zu glauben. So oder so, er ist wieder in Form und bereit, die Dreharbeiten zu Deadpool 3 fortzusetzen, nachdem der Streik in Hollywood beendet ist.

Was denkst du über Jackmans Trainingsprogramm, sind seine Behauptungen wahr und freust du dich auf Deadpool 3?