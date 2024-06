Hugh Jackman verrät, warum er sich von Wolverine zurückgezogen hat

HQ

Hugh Jackman hat sich die Figur von Wolverine wirklich zu eigen gemacht und ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich sage, dass viele von uns traurig waren, als er die Figur nach dem Film Logan in den Ruhestand schickte. In einem Interview mit People verrät er, warum er dachte, es sei an der Zeit. Er sagt es so:

"Ich war vor etwa 10 Jahren an dem Punkt angelangt, an dem ich dachte, es macht mir keinen Spaß. Es tat weh. Es war hart."

Doch nun hat er für den Film noch einmal seinen Anzug mit Krallen angezogen Deadpool & Wolverine und setzt das Interview fort mit:

"Aber ich hatte eine Pause und habe viel getanzt. Ich habe Bühnenshows gemacht. Und als ich darauf zurückkam, hat es wirklich Spaß gemacht."

Sein Co-Star Ryan Reynolds stimmt ein:

"Wenn Hugh Jackman mit 150 australischen Meilen pro Stunde auf dich zukommt, hast du das Gefühl, dass du auf keinen Fall in vier Sekunden tot sein wirst. Und das werde ich nie vergessen. Und Gott sei Dank trage ich eine Maske, denn unter der Maske sagt mein Gesicht: 'Oh Gott!' "

Die beiden trafen sich zum ersten Mal am Set von X-Men Origins: Wolverine und Reynolds schwelgt in Erinnerungen und sagt:

"Ich war überwältigt. Und ich war höllisch nervös. Ich lief durch die Wohnwagen, mit Jetlag, desorientiert, fühlte mich wirklich grün und irgendwie überfordert, und es gab kein Drehbuch, das ich mir ansehen konnte. Es war einfach so: Was wird passieren? Und ich hörte meinen Namen 'Ryan!' zwischen diesen Anhängern, als ich ging. Und es war [Hugh]. Allein die Tatsache, dass du meinen Namen kanntest, bedeutete mir so viel. Und du kamst rüber, hast mich fest umarmt und gesagt: 'Willkommen an Bord.' "

Deadpool & Wolverine wird diesen Sommer in die Kinos kommen, genauer gesagt am 26. Juli.