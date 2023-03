Hugh Jackman verbraucht 8000 Kalorien pro Tag, um sich auf seine Wolverine-Rolle in Deadpool 3 vorzubereiten

HQ

Anfang des Jahres verriet Hugh Jackman, dass er mindestens sechs Monate brauchen würde, um wieder in Form zu kommen, um wieder Wolverine zu spielen, und er scheint auf jeden Fall alles zu geben. Denn in einem neuen Update bezüglich seines Trainings und seiner Ernährung kommentierte der Schauspieler, dass er derzeit 8.000 Kalorien pro Tag nach einer strengen Diät zu sich nimmt, um sich zu vergrößern und bulliger als je zuvor zu werden. In einem Post auf seinem eigenen Instagram-Account schrieb er folgendes:

"Verifiziertes Bulking. Ein Tag im Leben. Vielen Dank an Chefkoch Mario, dass Sie mir geholfen haben, gesund zu bleiben und richtig gefüttert zu werden, während ... Kleidsam. Wolverine. Schon wieder."

Lendenbraten, Nudeln, Kichererbsenburger, Süßkartoffeln, Kräuterlachs mit Sauce. Ja, der Mann hält sich nicht zurück und nach dem Bild zu urteilen, sind es weit mehr als 8000 Kalorien. Beeindruckend für einen Mann von 54 Jahren.

Freust du dich auf Deadpool 3?