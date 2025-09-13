Hugh Jackman und Kate Hudson gründen eine Neil Diamond Tribute Band in Song Sung Blue

Focus Features hat den Trailer zu einem neuen Streifen geteilt, in dem Hugh Jackman und Kate Hudson zusammenarbeiten werden. Es ist ein Film, der zwei vom Pech verfolgten Musikern und Performern folgt, die sich zusammentun, um eine Tribute-Band zu gründen und zu gründen, die Neil Diamond gewidmet ist.

Der Film, der als Song Sung Blue gilt, benannt nach dem gleichnamigen Song von Neil Diamond, wird von Footloose, Dolemite Is My Name und Coming 2 America 's Craig Brewer inszeniert, wobei Brewer mit Greg Kohs für das Drehbuch zusammenarbeitete. Die Hauptdarsteller sind Jackman und Hudson, die hier als Mike und Claire Sardina auftreten, die auch unter ihren Künstlernamen Lightning und Thunder bekannt sind.

In der Handlung des Films heißt es in der Inhaltsangabe: "Basierend auf einer wahren Geschichte gründen zwei vom Pech verfolgte Musiker (Hugh Jackman und Kate Hudson) eine fröhliche Neil Diamond Tribute-Band und beweisen, dass es nie zu spät ist, Liebe zu finden und seinen Träumen zu folgen."

Der Premierentermin für Song Sung Blue ist in vielen Ländern auf Weihnachten festgelegt, wobei Großbritannien den Film voraussichtlich ab dem 1. Januar 2026 sehen kann. Schauen Sie sich den Trailer unten an.