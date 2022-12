Hugh Jackman spricht in neuem Film über Wolverines Beziehung zu Deadpool

Hugh Jackman hat enthüllt, dass die Version von Wolverine, die er in Deadpool 3 von 2024 spielen wird, den Söldner mit einem Mund "hassen" wird, was bedeutet, dass die beiden Superhelden nicht von Anfang an miteinander auskommen werden.

Jackman enthüllte diesen Leckerbissen an Informationen im Podcast des Empire Magazine, wo er sagte, dass er Deadpool wahrscheinlich viel in den Kopf schlagen würde. Dies wird Comic-Fans wahrscheinlich nicht überraschen, da die beiden Charaktere in Bezug auf die Persönlichkeit nicht wirklich ineinander greifen.

Es wird jedoch immer noch interessant sein, diese Dynamik auf der großen Leinwand zu sehen. Hoffentlich wird Deadpool 3 die Beziehung zwischen Wolverine und Deadpool zu einer Beziehung machen, die sich von der von Cable und Deadpool unterscheidet, da diese letzteren Charaktere auch als Feinde begannen.