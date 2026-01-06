Hugh Jackman spielt Robin Hood im kommenden historischen Epos von A24

2025 war ein großes Jahr für die Produktionsfirma A24, aber offensichtlich wird auch 2026 sehr vielversprechend sein. Wir sagen das, weil nun der Trailer zum erwarteten The Death of Robin Hood erschienen ist, in dem wir Hugh Jackman in der Hauptrolle des legendären englischen Bogenschützen sehen, während er vor einer gewaltigen Aufgabe steht, die vielleicht die Rettung seines Lebens voller Mord und Verbrechen ist.

Dieser Film verleiht dem legendären Mythos eine neue Wendung, indem er Robin Hood nicht als Helden zeigt, der von den Reichen raubt, um den Armen zu helfen, sondern als einfachen Plünderer und Mörder, einen Kriminellen, der egoistisch lebt. Nach einer schicksalhaften Begegnung, die ihn dem Tod nahe bringt, wird Jackmans Protagonist von einer mysteriösen Frau, gespielt von der stets hervorragenden Jodie Comer, wieder gesund gepflegt, bevor ihm bald die Aufgabe angeboten wird, ein junges Mädchen zu beschützen, das bereits viele der größten Leiden des Lebens erlitten hat.

Für The Death of Robin Hood gibt es bisher kein genaues Premierendatum, aber wir wissen, dass es für irgendwann 2026 geplant ist. Wir wissen auch, dass der Film von Michael Sarnoski aus Pig und A Quiet Place: Day One geschrieben und inszeniert wurde, wobei Bill Skarsgård in einer wichtigen, aber unklaren Rolle im Cast ist.

Bleiben Sie dran für mehr von diesem rauen und vielversprechenden Film und verpassen Sie nicht den Trailer unten.