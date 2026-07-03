Hugh Jackman neckt ihn, dass er weiterhin Wolverine "bis ich 90 bin" spielen will

HQ

Als Hugh Jackman in Deadpool & Wolverine als Wolverine zurückkehrte, nachdem er ursprünglich nach Logan aus der Rolle zurückgetreten war, stellte sich die Frage, wie lange der australische Star noch als Logan im Film auftreten würde. Es gibt viele Behauptungen, dass Avengers: Secret Wars (der Avengers-Film, der ein Jahr nach Avengers: Doomsday im Dezember folgt) als ein kleiner Neustart für das zunehmend chaotische Marvel Cinematic Universe dienen wird und dass die Wiedergeburt die Mutanten eine größere Rolle spielen wird. Wenn das der Fall ist, wird Jackmans Wolverine dann eine Schlüsselfigur sein?

Obwohl es auf diesem Punkt keine eindeutige Antwort geben wird, bis nach Avengers: Secret Wars, hat Jackman angedeutet, dass er noch lange im weiteren Universum präsent sein wird. Im Gespräch mit Barstool Sports erklärte der Schauspieler: "Ich bin 57. Ich mache das bis ich 90 bin."

Das war als Reaktion auf die Frage, ob er einen Rat für einen angehenden Wolverine-Schauspieler habe, der ihm folgen sollte, woraufhin er erklärte: "Ich werde demjenigen, der ihn spielt, nichts sagen, weil mir niemand etwas gesagt hat, was mich wirklich begeistert. Und ich hatte die Comics nicht gelesen, also kam ich einfach frisch dazu. Und ich habe im Laufe der Jahre viel gelernt." Er schließt mit : "Ich hoffe, jemand kommt einfach rein, macht einfach was zum Teufel er will und macht es zu seinem eigenen."

Was denkst du, bringt die Zukunft für Wolverine und Hugh Jackman im MCU?