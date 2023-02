Hugh Jackman: "Ich habe meiner Stimme mit Wolverine Schaden zugefügt"

HQ

Hugh Jackman ist einer der Schauspieler, die in den meisten Filmen denselben Superhelden gespielt haben und definitiv der Schauspieler, der am längsten einen Marvel-Helden gespielt hat. Das erste Mal, dass wir ihn als Wolverine sahen, war im Jahr 2000 und nächstes Jahr (24 Jahre später) werden wir ihn zum ersten Mal neben Deadpool sehen, wenn beide Charaktere ihr Debüt in Marvel's Cinematic Universe geben. Jackman wird jedoch in Zukunft ein wenig an seinen Stimmbändern arbeiten müssen, wie er in einem Interview mit BBCs Front Row verriet, dass er seine Stimme im Laufe der Jahre wegen seiner Zeit als Wolverine durcheinander gebracht hat.

"Ich habe meiner Stimme mit Wolverine Schaden zugefügt. Mein Falsett ist nicht mehr so stark wie früher und das führe ich direkt auf das Knurren und Schreien zurück. Mein Gesangslehrer an der Schauspielschule wäre entsetzt gewesen über einige der Dinge, die ich [als Wolverine] gemacht habe."

Jackman erzählte weiter, wie er zuvor eine Technik gelernt hatte, um zu schreien, ohne seine Stimme zu zerstören. Leider hat er die Technik in den Filmen, die er gespielt hat, nie verwendet Wolverine, aber er wird sie wahrscheinlich für seine Rückkehr üben müssen.

"Wir haben [in der Schule] eine Technik gelernt, wie man schreit und wie man schreit, ohne seine Stimme zu ruinieren. Während Wolverine habe ich jedoch geschrien und geschrien und Dinge, von denen ich denke, dass sie meine Stimme beschädigt haben. Ich arbeite daran. Ich arbeite mit einem Gesangslehrer zusammen und versuche, mich nicht zu verletzen. Ich habe viel Mühe sowohl in die körperliche Bewegung als auch in meine stimmliche Vorbereitung auf jede Rolle gesteckt."