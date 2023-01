Hugh Jackman enthüllt, dass er noch nie Steroide für Wolverine genommen hat

HQ

Heutzutage werden viele Schauspieler, die in großen Actionfilmen mitspielen, beschuldigt, Steroide zu nehmen. Es ist schwer, rechtzeitig für einen Dreh in Form zu kommen und das ganze Jahr über in dieser Form zu bleiben, daher ist es schwierig, einem Schauspieler die Schuld zu geben, wenn er in dieser Hinsicht zusätzliche Hilfe sucht.

Hugh Jackman, der dafür bekannt ist, während seiner gesamten Zeit als Wolverine in guter Form zu sein, hat kürzlich in einem Interview mit CNN erklärt, dass er nie Steroide für die Rolle genommen hat. Als er herausfand, was die Nebenwirkungen waren, beschloss er, die Dinge auf die "alte Schule" zu tun.

Dies bedeutete viel Essen und Protein, um sich für die Rolle zu rüsten, einschließlich des Essens vieler Hühner im Laufe der Jahre. "Buchstäblich ist das Karma nicht gut für mich", scherzte Jackman. "Wenn die Gottheit etwas mit Hühnern zu tun hat, bin ich in Schwierigkeiten."

Diese Bulking-Routine ist etwas, das Jackman Berichten zufolge 6 Monate verbringt, um für seine Zeit als Wolverine in Deadpool 3, das 2024 veröffentlicht werden soll, wieder in Form zu kommen.