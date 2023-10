Hugh Grants Oompa Loompa stiehlt im zweiten Wonka-Trailer die Show

HQ

Anfang dieses Jahres, als Warner Bros. beschloss, den ersten Trailer für Wonka zu veröffentlichen, waren die Fans ein wenig unsicher, was der Film zu sein versuchte, während sie von Hugh Grants Rolle im Film als Oompa Loompa eingekapselt wurden. Nun, da der Film im Dezember in die Kinos kommen soll, wurde jetzt ein zweiter Trailer veröffentlicht, und hier bekommen wir eine viel bessere Vorstellung von der Geschichte, die dieser Film erzählen wird, und auch, wie Grants Oompa Loompa in die Erzählung passt.

Ehrlich gesagt stiehlt Grants Miniaturfigur in diesem Trailer die Show, da er als eine Art Jiminy Cricket-artiger Begleiter für Timothée Chalamets titelgebenden Protagonisten fungiert. Im Trailer sehen wir auch die Art von Schurken, denen Wonka gegenüberstehen wird und wie er als bescheidener Erfinder begann und zu einem Meister-Chocolatier heranwuchs.

Wonka startet am 15. Dezember 2023 in den Kinos, und Sie können den neuesten Trailer unten sehen.