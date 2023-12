Hugh Grant wird seine Kinder nicht ernähren, wenn sie sie nicht lieben Wonka

HQ

Während Timothée Chalamet im kürzlich veröffentlichten Wonka im Mittelpunkt steht, ist Hugh Grants Oompa Loompa zweifellos einer der Szenendieb des Films. Anstatt dieses Mal eine ganze Armee von ihnen zu haben, bekommen wir Grants kleinen orangefarbenen Mann nur als den ersten Oompa Loompa zu sehen, mit dem sich Willy Wonka anfreundet.

Als er mit USA Today über die Rolle sprach, scheint es, dass Grant auf gutes Feedback zu seiner Rolle hofft, vor allem von seinen Kindern. Auf die Frage, ob sie den Film schon gesehen hätten, antwortete Grand: "Sie werden ihn nächste Woche sehen. Aber wenn sie es nicht mögen und mir sagen, wie wunderbar ich bin, werde ich sie nicht füttern. Sie kennen die Regeln."

Anscheinend hassten seine Kinder seine Darstellung in Paddington 2. "Sie waren sehr verärgert darüber. Traumatisiert, wirklich. Sie drehten sich immer wieder zu mir um und sagten: 'Warum bist du so oft dabei?' Ich glaube, es war ihnen peinlich. Aber dann wurden sie älter, und jetzt stupsten sie mich heute den ganzen Weg zur Schule an und zeigten auf mich [in Wonka Werbung] an den Seiten von Bussen."

Wenn du dachtest, dass es einfach ist, ein Nepo-Baby zu sein, musst du deinem Vater anscheinend begeisterte Kritiken geben, sonst wirst du für die Nacht nichts essen.