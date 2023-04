Hugh Grant porträtiert einen Oompa Loompa in Wonka

Wenn man bedenkt, dass er einst für seine Frauenschwarmrollen bekannt war, waren Hugh Grants letzte Auftritte im Film, gelinde gesagt, ganz anders. Erst vor wenigen Wochen porträtierte der Schauspieler einen der Hauptantagonisten in Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, und jetzt, als Teil der unzähligen CinemaCon-Nachrichten, hat Warner Bros. bekannt gegeben, dass der Schauspieler im diesjährigen Charlie and the Chocolate Factory-Prequel Wonka .

Aber Grant wird keine Rolle spielen, die man erwarten würde, da er im Film als niemand anderes als ein Oompa Loompa besetzt wurde. Dies wurde erstmals in einem Filmmaterial enthüllt, das aus dem Film auf der CinemaCon geteilt wurde und eine orangefarbene Version von Grants Gesicht auf einem CGI-Oompa-Loompa-Körper zeigte.

Obwohl es nicht ausdrücklich erwähnt wurde, wäre es urkomisch zu sehen, wie Grant jeden einzelnen Oompa Loompa spielt, wie es Deep Roy im Film Charlie and the Chocolate Factory von 2005 getan hat.

Wonka soll noch in diesem Jahr, am 15. Dezember 2023, in die Kinos kommen.

