Hugh Grant macht einen phänomenalen Jar Jar Binks Eindruck in Heretic

Ahmed Best, iss dir die Seele aus dem Leib, denn es scheint, dass es einen neuen Jar Jar Binks in der Stadt gibt. Hugh Grant hat seine Extravaganz in den letzten Rollen voll und ganz ausgelebt. Vom skandalösen Schurken in Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves über den pompösen Bösewicht Phoenix Buchanan in Paddington 2 bis hin zum mittlerweile wahnsinnigen Antagonisten in Heretic lässt Grant seine schauspielerischen Muskeln spielen.

Er macht sogar Impressionen von Star Wars-Charakteren, wenn man es glauben kann. In einem Clip von Heretic, der von IGN gepostet wurde, erklärt Grant den Hauptfiguren des Films, wie jede religiöse Geschichte zu Star Wars führt und wie er glaubt, dass die Menschen in Tausenden von Jahren Jar Jar Binks verehren konnten.

Das ist der Moment, in dem er mit seinem Eindruck beginnt, was ziemlich schlecht ist, wenn wir ehrlich sind, aber es war sicherlich nicht auf unserer Bingokarte für 2024. Grants Figur gelingt es nicht, die beiden Missionare von seiner Argumentation zu überzeugen, vielleicht weil sie das Meisterwerk "Die dunkle Bedrohung" nicht gesehen haben.