Hugh Bonneville beleuchtet diesen Dezember "Das geheime Leben der Tiere"

Apple TV+ hat für seine Abonnenten den ganzen Dezember über viel zu bieten, denn Shrinking wird nicht nur seine zweite Staffel abschließen, sondern es wird auch mehr Episoden aus der zweiten Staffel von Silo und Bad Sisters ' sowie das Streaming-Debüt von Fly Me to the Moon später in dieser Woche geben. Für diejenigen, die an völlig neuen Ergänzungen des Dienstes interessiert sind, gibt es so ziemlich eine wichtige Sache, auf die man sich freuen kann, denn bald wird eine weitere Naturdokumentation auf der Plattform landen.

Es ist bekannt als The Secret Lives of Animals und ist ein Dokumentarfilm, der "nie zuvor gesehene Verhaltensweisen von Tieren" erforscht und gleichzeitig "die bemerkenswerte Intelligenz der natürlichen Welt hervorhebt". Er wird sich auf 77 einzigartige Arten konzentrieren, die in 24 Ländern auf der ganzen Welt beheimatet sind, und gleichzeitig von Paddington in Peru -Star und Downton Abbey -Veteran Hugh Bonneville erzählt werden. Die Produktion übernahm die talentierten Leute von BBC Studios ' Natural History Unit und Matt Brandon von Planet Earth III als Showrunner.

The Secret Lives of Animals wird ab dem 18. Dezember auf Apple TV+ gestreamt, und da der Premierentermin immer näher rückt, ist ein Trailer für das Projekt eingetroffen, den Sie unten in voller Länge sehen können. Die Zusammenfassung fügt weitere Details hinzu und kann ebenfalls unten eingesehen werden.

"Die Serie 'The Secret Lives of Animals' inspiriert und erfreut die Zuschauer mit ihrer lebendigen Erkundung außergewöhnlicher Tierverhaltensweisen, von denen viele zum ersten Mal auf Film festgehalten wurden. Jede Episode befasst sich mit entscheidenden Momenten im Lebenszyklus verschiedener Tiere - von der Geburt und dem Verlassen des Hauses bis zur Familiengründung, von der Nahrungssuche bis zum Altern - und zeigt ihre bemerkenswerte Intelligenz und Anpassungsfähigkeit. Zu den Höhepunkten gehören eine kugelwebende Spinne, die eine täuschende "Selbstporträt"-Puppe konstruiert, um Raubtiere abzuschrecken; eine Holzmaus, die ihre eigenen Wegweiser erstellt; und eine unerwartete Beziehung zwischen einem netzförmigen summenden Frosch und einer grabenden Vogelspinne."