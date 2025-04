Hubschrauber, Helme, Sternenjäger und ein Logo bilden den Rest der Star Wars Day-Kollektion von Lego

HQ

Es ist fast Star Wars Day, da wir dem jährlichen May the Fourth immer näher kommen, und da Star Wars Celebration 2025 später in dieser Woche stattfindet, ist es keine große Überraschung, dass Star Wars und Lego zusammengekommen sind, um eine Menge neuer Sets zu präsentieren.

Zusätzlich zu dem Jango Fett-Schiffsset, das wir bereits vorgestellt haben, wurden auch einige andere Sets angekündigt, darunter ein baubarer Astromech-Droide, Sternenjägerschiffe, Helmdioramen und sogar das berühmte und ikonische Star Wars -Logo.

Das Brick-Built Star Wars Logo ist ziemlich genau das, was es auf der Dose sagt, denn es handelt sich um ein 700-teiliges 3D-Logo, das den klassischen Titel Star Wars darstellt. Dieses Set wird, wie alle anderen neu angekündigten, am 1. Mai auf den Markt kommen, und was den Preis betrifft, so wird es bei 59,99 £ / 69,99 € / 59,99 $ im Einzelhandel erhältlich sein

Als nächstes kommt das baubare Chopper -Set, ein 1.039-teiliges Set, das es den Fans ermöglicht, ihre eigene Version des berühmten Droiden aus Star Wars Rebels und Ahsoka zu bauen. Es wird für 94,99 £ / 109,99 € / 99,99 $ verkauft.

Dann kommen zwei neue Helmmodelle, wobei dieser sich auf Jango Fett und Kylo Ren konzentriert. Die Sets bestehen aus 616 bzw. 529 Teilen und werden für 69,99 £ / 799,99 € / 69,99 $ für Jango und 59,99 £ / 69,99 € / 69,99 $ für Kylo verkauft.

Bei den neuen Schiffen ist eines Kylo Ren's Command Shuttle. Dies ist ein 386-teiliges Set, das Sie 59,99 £ / 69,99 € / 69,99 $ kosten wird. Es wird von einem Rebel U-Wing Starfighter unterstützt, das 594 Teile umfasst und für 59,99 £ / 69,99 € / 69,99 $ versendet wird.

Was den Rest betrifft, so werden auch mehrere neue Brickheadz debütieren, wobei einer Luke Skywalker in seiner Rebel Pilot -Ausrüstung und der andere Revenge of the Sith: Heroes and Villains enthält, nämlich Padme Amidala, Anakin Skywalker, General Grievous, Mace Windu und Darth Sidious. Das letztgenannte Set wird für 44,99 £ / 49,99 € / 49,99 $ verkauft.

Werden Sie eines dieser Sets zu Ihrer Sammlung hinzufügen?