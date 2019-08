Hübsches Pixel-Art-Abenteuer Children of Morta bekommt Starttermin

Das wunderschön anzusehende Rollenspiel Children of Morta hat heute einen Release-Termin erhalten. Spieler auf dem PC (Steam) dürfen am 3. September in das Roguelike-Abenteuer starten, auf Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch geht es ab dem 15. November los. Ein neuer Trailer begleitet diese Meldung und zeigt neben dem künstlerischen Stil Kämpfe und fiese Schattenkreaturen. In der offiziellen Pressemitteilung ist die Rede von einer korrumpierten Umgebung, in der die Bergson-Familie "alles" opfern muss, um ihre Angehörigen am Leben zu erhalten. Children of Morta scheint also eine persönliche Angelegenheit zu werden, sobald es ab kommendem Monat erscheint. Das Spiel soll knapp 20 Euro kosten und auf einigen Plattformen sogar in einer Handelsversion bereitstehen.

