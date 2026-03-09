Huawei Watch GT Runner 2

Huawei hat mit seinen Smart Wearables bereits gezielt bestimmte Nischen angesprochen, zum Beispiel indem sie Golfmodi in die Watch GT- und Watch Fit-Serie aufgenommen haben. Wie der Name der Watch GT Runner 2 schon andeutet, richtet sich diese neueste Smartwatch-Erweiterung speziell an Laufbegeisterte. Bei der offiziellen Vorstellung der Watch GT Runner 2 durch Huawei in Madrid habe ich erfahren, dass dies eine Uhr für alle ist, die gerne laufen – von Amateuren, die joggen gehen, um ihre allgemeine Fitness zu verbessern, bis hin zu professionellen Marathonläufern. Ich bin eine ziemlich aktive Person, die regelmäßig Sport macht, aber ich bin kein Läufer, geschweige denn jemand, der einen Marathon beenden könnte. In dieser Rezension werde ich daher auf den Wert des Watch GT Runner 2 als regelmäßiges Trainingsgerät und seine Nutzung als tägliches Smart-Gerät eingehen.

Bevor ich mich mit Spezifikationen und Benutzerfreundlichkeit beschäftige, schätze ich ein gutes Aussehen eines Produkts, besonders eines Wearables. Beim Watch GT Runner 2 sind seine farbenfrohen Optiken das Erste, was auffällt. Ich probiere gerade die "Dawn Orange"-Version aus, die einen dreifarbigen Nylon-Gradientenarmband mit einem runden Gehäuse in dunklem Metall mit orangefarbenen Akzenten kombiniert. In Kombination mit den Uhrenzifferblättern in denselben Farben auf dem 1,32"-runden Display ist es meiner Meinung nach ein sehr durchdachter Design. Das orange, blaue und weiße Farbverlauf der Uhr passt zu ähnlichen Farbverläufen auf den Zifferblättern des Displays. Für mich atmet alles Bewegung und ist einfach ein hervorragendes Design für eine laufende Uhr.

Als nettes Extra hat Huawei ein zweites Fluorelastomerarmband in der Verpackung beigelegt. In meinem Fall in Weiß mit orangefarbenen Perforationen. Dieses Modell eignet sich sehr gut zum Tragen des Runner 2 bei anderen Anlässen als Sport, was ihm einen eleganteren, aber dennoch sehr farbenfrohen Look verleiht. Ich habe ihn auch einmal beim Training getragen, aber ich hatte das Gefühl, dass er zu schwitzig wurde, und habe meistens den Nylonriemen bevorzugt. Wenn du nicht nur auf Metriken und Sportverfolgungsoptionen aus bist, sondern dich mehr auf das Aussehen konzentrierst, erzielt der Watch GT Runner 2 meiner Meinung nach die meisten Punkte. Es ist einfach eine großartig aussehende Smartwatch, die Sport und Energie atmet.

Aussehen ist natürlich nicht alles. Damit diese Uhr beim Sport erfolgreich getragen werden kann, sind Komfort und geringes Gewicht logische Voraussetzungen. Was den Komfort von Smartwatches angeht, habe ich festgestellt, dass Nylonriemen die beste Option sind. Auch bei der Watch GT Runner 2 ist der Nylonriemen weich und ohne Hautreizungen, selbst wenn ich beim Sport schwitze. In Kombination mit etwas mehr als 10,7" Dicke und 34,5 Gramm Gewicht ohne das Armband ist die Uhr zudem kompakt und leicht genug, um die Bewegung während des Trainings nicht zu behindern. Ich habe das Gerät bei mehreren gemischten Workouts getragen, kombiniert Kraft- und Ausdauertraining, und habe nicht einmal bemerkt, dass es am Handgelenk war.

Das Konfigurieren und Nachverfolgen von Workouts kann problemlos direkt auf der Uhr durchgeführt werden, allerdings ist die Installation der Huawei Health App Voraussetzung für die Nutzung des Geräts. Letzteres geschieht relativ einfach, indem man die App herunterlädt und einen QR-Code auf dem Gerät scannt, um es mit dem Handy zu koppeln. Beim Training öffnet ein Druck auf den Knopf unten rechts eine Liste mit Trainingsoptionen. Das bedeutet, dass du ein Lauftraining zum Beispiel innerhalb von drei Klicks starten kannst. Andere Apps auf dem Gerät können durch Drücken des Kronenknopfs oben rechts zugänglich sein, wie die Stoppuhr, der Taschenlampenmodus, Trainingsaufzeichnungen sowie EKG- und SpO2-Messungen.

Es gibt zahlreiche Sportarten zu verfolgen, wobei verschiedene relevante Kennzahlen gesammelt werden. Zum Beispiel misst die Uhr während einer Wanderung Entfernung, Schritte und Höhenunterschied. Bei Kraftübungen konzentriert sich der Fokus mehr auf Herzschlag und verbrannte Kalorien. Die Herzfrequenzmessung ist meiner Erfahrung nach sehr genau: Ich habe meine Herzfrequenz auf der Uhr mit den Messwerten eines Hobbytrainers im Fitnessstudio verglichen, und die beiden Werte stimmten konstant überein, mit gelegentlich bis zu zwei Schlägen Unterschied. Es gibt außerdem Ski-, Rad- und Golfmodus, neben vielen weiteren. Die Uhr ist außerdem IP69-wasserdicht und zum Tauchen bis zu 40 Metern im Wassersport geeignet.

Natürlich musste ich auch die Laufmodi des Watch GT Runner 2 ausprobieren. Erstens ermöglicht die Huawei Health App, Laufziele zu setzen, zum Beispiel einen vollständigen Marathonabschluss innerhalb von 5,5 Stunden. Wenn du den Outdoor-Lauf- oder Marathonmodus auf der Uhr aktivierst, siehst du eine detaillierte Verfolgung deiner Leistung. Du wirst über deine geschätzte Zielzeit und den Unterschied im Vergleich zu früheren Läufen im Marathonmodus informiert, zusammen mit Durchschnittstempo, Bodenkontaktzeit und vertikalen Schwingungsmetriken, die ebenfalls im regulären Laufmodus angezeigt werden. Du kannst deinen Standort auch auf einer farbigen Karte verfolgen, vorausgesetzt, du hast zuerst die Offline-Karte heruntergeladen. Wie gesagt, ich bin kein Läufer, aber in Kombination mit den Standarddaten wie der Herzfrequenzmessung scheint das ein großartiger Satz von Kennzahlen zu sein, um deine Laufleistung zu verfolgen.

Was die Vielseitigkeit von Apps angeht, ist die Watch GT Runner 2 nicht so stark auf Apps wie zum Beispiel die Apple Watch-Serie. Die Grundbedürfnisse sind jedoch vorhanden. Es gibt Navigations-Apps, man kann einige MP3-Dateien hochladen, um Musik zu hören, und es ist möglich, Handyanrufe entgegenzunehmen oder Nachrichten auf der Uhr zu beantworten, wenn man das Handy dabei hat. Personalisierung ist mit vielen verschiedenen kostenlosen Uhrzifferblättern möglich. Es gibt auch Video-Uhren-Gesichter, die du selbst hochladen kannst. Allerdings bin ich enttäuscht, dass du nicht nur dein eigenes Video als Zifferblatt verwenden kannst. Wie bei der Watch GT 6-Serie werden standardmäßig etwa fünf Standardclips abgespielt, was die ganze Personalisierung der Uhr wirklich durcheinanderbringt. Hoffentlich wird Huawei das später noch beheben, obwohl ich es derzeit bezweifle.

Was die Leistung noch etwas angeht: Das 1,32" AMOLED-Display ist von hervorragender Qualität. Es ist scharf, farbenfroh und kann selbst bei direktem Sonnenlicht genug Helligkeit erzeugen. Die Akkulaufzeit ist zu einer der Stärken von Huawei bei ihren Wearables geworden, und die Watch GT Runner 2 bildet da keine Ausnahme. Offiziell hat er eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen, aber in Wirklichkeit sinkt das auf etwa sieben Tage, wenn man das immer-eingeschaltete Display einschaltet und ein paar Workouts macht. Dennoch ist das beeindruckend und bedeutet, dass Sie es tragen können, ohne sich Sorgen machen zu müssen, ob es funktioniert, und tatsächlich das Schlaftracking des Geräts nutzen können. Zuletzt läuft der Watch GT Runner 2 meiner Erfahrung nach immer reibungslos, mit durchgehend flüssigen Animationen und Apps oder Workouts, die prompt geladen werden.

Abschließend denke ich, dass die Watch GT Runner 2 ein weiteres großartiges Gerät von Huawei ist. Besonders gefällt mir das Design, da es wahrscheinlich die bestaussehende Sport-Smartwatch ist, die es derzeit gibt. Es ist elegant und erzeugt Bewegung durch die Farbverläufe am Armband, Farbakzente am Gehäuse und passende Zifferblätter. Das zusätzliche Uhrenarmband ist ein netter Bonus. Es gibt viele präzise Trainingsoptionen, die ihn zu einem großartigen persönlichen Trainingsassistenten machen. Ich schätze auch die ausgezeichnete Akkulaufzeit, das geringe Gewicht und die bequeme Passform. Mit 399 € zum Start ist es meiner Meinung nach etwas teuer, und Huawei selbst bietet interessante Alternativen. Ich denke, wenn ich eine bequeme Smartwatch suchen würde, die die meisten meiner Sportaktivitäten erfasst, würde ich die Watch Fit 4 Pro zu einem viel niedrigeren Preis wählen. Dennoch, wenn dir das Aussehen von Watch GT Runner 2 mehr gefällt oder du ein Lauffan bist und die zusätzlichen Features zu schätzen weißt, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, da es ein gutes Geld für ein hochwertiges Gerät ist.