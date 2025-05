Huawei Uhr 5

Huawei-Uhren haben relativ schnell einen prominenten Platz in der modernen Tech-Community eingenommen, und das aus gutem Grund. Sie sind in der Regel gut gebaut, haben eine riesige Anzahl von Funktionen, und die Liste der neuen Funktionen ist dieses Mal so lang, dass wir einige weglassen mussten.

Die Uhr ist in einer 42-mm- und einer 46-mm-Version sowie in verschiedenen Veredelungsvarianten erhältlich. Der Grundpreis ist eigentlich gar nicht so schlecht: Eine schwarze Edelstahluhr (46 mm) kostet 449 Euro, während die Silber/Titan-Variante, die wir uns ausgeliehen haben, bei 649 Euro liegt. Die Titan-Version ist etwas leichter als die Stahl-Version, aber beide Varianten sollten die Norm für Materialien erfüllen, die in der Luft- und Raumfahrtindustrie verwendet werden. Die farbigen Versionen werden nicht lackiert, sondern mit einem Oxidationsprozess hergestellt, wodurch subtilere Farben entstehen.

Ein lustiges Detail ist, dass auch das Ladegerät einer Generalüberholung unterzogen wurde. Der sonst so billige Plastikblock ist nun in Metall eingewickelt. Es ist ziemlich schön und obwohl es albern klingt, ist es eigentlich etwas, das meiner Meinung nach gefehlt hat.

Das Design ist recht schön, klassisch und stromlinienförmig, und sogar die Sensoren an der Seite der Uhr sind gut integriert. Bei den Gliedern an der Uhr kommt ein neoklassizistisches Federsystem zum Einsatz, und wer alt genug ist, um ein "echtes" Uhrengliedersystem mit kleinen Metallstäben ausprobiert zu haben, die in eine Federkonstruktion ein- und ausgebaut werden müssen, wird dies schnell verzeihen – auch wenn es nicht perfekt ist.

Eine Sache, die Huawei besonders lobt, ist das Display: 3.000 Nits, LTPO 2.0 und ein sehr kleiner Rahmen. Aber für mich ist es eigentlich die sphärische Saphirglasoberfläche, die sich am meisten anders anfühlt. Es fühlt sich viel glatter und natürlicher an und ist geradezu großartig, um Ihre Uhr zu bedienen. Wir haben in den letzten fünf Jahren einen langen Weg zurückgelegt.

Die Benutzeroberfläche der Uhr ist übersichtlich und farbenfroh, und ich fühle mich viel mehr, als hätte ich einen Minicomputer am Handgelenk. Die Akkulaufzeit variiert stark. Normalerweise habe ich bei relativ häufiger Nutzung vier Tage damit verbracht, aber wenn Sie es normal verwenden und die Batteriesparfunktion aktivieren, sollten Sie in der Lage sein, eine ganze Woche mit einer Ladung auszukommen. Mit vier Tagen kann ich aber locker leben.

Wie immer ist die Software Huawei Health und sowohl für Android als auch für iOS verfügbar. Ich vermisse zwar, dass die Uhr selbst Bilder anzeigt, wenn ich Nachrichten von Apps erhalte, aber es besteht die Hoffnung, dass es mit einem Software-Update kommen könnte, da die Uhr während des Testzeitraums mit Beta-Software lief, aber ohne Probleme.

Die Uhr unterstützt eSIM, die eine Reihe zusätzlicher Optionen bietet, kombiniert mit bestimmten Funktionen, die die Verwendung von Handgesten unterstützen. Es sieht schick aus, und wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, fühlt es sich natürlicher an, als ich erwartet hatte. Die Tatsache, dass Sie Ihre Uhr mit der Hand bedienen können, an der Sie sie tragen, fühlt sich ziemlich seltsam an, zumal diese Funktion recht neu ist.

Die große Neuigkeit ist X-Tap oder "Multisensing", die Möglichkeit, die Blutsauerstoffsättigung direkt zu messen, sowie viel detailliertere Gesundheitsdaten und -überwachungen in 30 Sekunden. Er verspricht nicht zu viel und warnt sogar, dass er einen Herzinfarkt nicht erkennen kann – aber irgendwann wird er es tun. Die Verwendung eines zusätzlichen Sensors an der Seite ermöglicht eine deutlich genauere Messung von, naja... Alles, und so ziemlich alles, wird auf Echtzeitmessungen aktualisiert. Nun, Sie sollten in der Regel zu Ihrem Arzt gehen und die Dinge richtig messen lassen, aber wenn Sie oft in den Bergen Ski fahren oder anderweitig wichtige Daten wie die Blutsauerstoffsättigung im Auge behalten müssen, ist es super einfach und schnell. Da viele Daten generiert werden, ist es leicht zu erkennen, ob Sie ein akutes Problem haben oder ob es ein Muster gibt, z. B. im Zusammenhang mit Stress.

Huawei ist zufrieden mit seiner Vielzahl an Gesundheitsindikatoren, die in 60 Sekunden gemessen werden können. Es funktioniert gut mit einem "Das ist ein bisschen niedrig, aber innerhalb normaler Grenzen"-Setup und dann einer beigefügten Zahl, und es gibt viele Möglichkeiten zu sehen, wie sich Stress und Bewegung auf die Gesundheit des gesamten Körpers auswirken. Es scheint eine gute Idee zu sein. Normalerweise behalte ich nur die Herzfrequenz im Auge und nicht viel mehr, aber tiefergehende Gesundheitsmessungen wie EKG scheinen eine großartige Sache zu sein. Jetzt müssen wir nur noch sauer auf mich werden, wenn ich zu viel Kuchen esse. Für viele wird es jedoch relevanter sein, klar sehen zu können, wie sich Schlaf, Stress und Bewegung auf die allgemeine Gesundheit auswirken. Am wichtigsten ist vielleicht, dass die Uhr Sie warnen kann, wenn eine Ihrer Zahlen plötzlich aus dem Rahmen fällt, und hoffentlich, wie Huawei es eindeutig anstrebt, wird dies die Menschen dazu ermutigen, sich mehr auf einen gesunden Lebensstil zu konzentrieren.

Der Sportteil kann sich sehen lassen. Man könnte ein paar Seiten darüber schreiben, aber da ich in einem flachen Land lebe, in einer flachen Gegend, gab es nicht viele Möglichkeiten zum Klettern, Skifahren in der Höhe, und das Wasser war zu kalt zum Schwimmen. Das Wenige, was ich testen konnte, zeigte jedoch eine gute Funktion des Barometers, und ich hätte die Freitauchfunktion sehr gerne ausprobiert. Huawei war schon immer gut darin, Dinge mit großem, leicht lesbarem Text und leuchtenden Farben zu machen, und es funktioniert so, wie es sollte. Es hilft auch, dass von Anfang an viele kostenlose Themen für Ihre Uhr verfügbar sind. Die Laufkarten wurden stark mit Farbkarten aufgerüstet, aber tatsächlich ist die GPS-Genauigkeit fast noch beeindruckender. Es ist nicht in Millimetern, aber es ist nah dran. Wenn du keine Lust zum Laufen hast (und normale Menschen haben das nicht...), gibt es über 100+ andere Trainingsfunktionen zur Auswahl.

Insgesamt ist es eine ziemlich wettbewerbsfähige Uhr. Leider ist auch der Preis in der von uns getesteten Version hoch, aber auch wenn wir in dieser Testphase nicht das volle Sortiment und die Preise kennen, muss davon ausgegangen werden, dass man problemlos auf ein trainingsfreundlicheres Band umsteigen kann, denn Metall ist für einen zweistündigen Lauf offensichtlich nicht optimal. Aber alles in allem ist es ein ziemlich großer Sprung gegenüber der letzten Generation, sowohl in Bezug auf die Qualität als auch auf die Funktionalität.