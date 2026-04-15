Huawei FreeBuds Pro 5

Huaweis FreeBuds liefern seit einigen Generationen Premium-Sound zu einem nicht-Premiumpreis, und die fünfte Generation bildet da keine Ausnahme. Diesmal verwendet er eine Dual-Driver-Konfiguration mit einem Dual-Magnet-Basstreiber und eine sehr kleine planare Membran, die die höheren Frequenzen bedient. Diese werden auch aktiv für ANC eingesetzt.

Die Form unterscheidet sich leicht, basierend auf Daten von mehr als 10.000 Proben und mehreren Silikon-Ohrstöpseln. Das Gehäuse wirkt etwas größer, aber mit einer weichen Oberfläche statt hartem Kunststoff, was das Gefühl und Berühren angenehmer macht. Das elegante Art-déco-Design bleibt erhalten, ebenso wie die vielen verschiedenen Optionen und Funktionen in der App. Die gute Nachricht ist, dass die alltägliche Benutzeroberfläche relativ einfach bleibt, und ich persönlich habe sie auf den Standardmodus mit voller Rauschunterdrückung und hochauflösendem Audio eingestellt – das war alles, was ich brauchte.

Eines der wichtigsten Upgrades ist, dass es L2HC 4.0 unterstützt, einen 2,3 Mbit/s Audiocodec, also mehr als 14-mal so viel Auflösung wie ein Spotify-Stream. Das einzige Problem ist, dass es ein Huawei-Handy benötigt, was schade ist, auch wenn es weiterhin LDAC-Hochauflösungscode unterstützt. Also, Daumen hoch dafür, dass du Nicht-Huawei-Handys nicht von hochauflösendem Audio ausschließen kannst, wo dieses Produkt wirklich glänzt. Die Nutzung von hochauflösender Musik reduziert zwar die Akkulaufzeit auf 5,5 Stunden, wenn du auch maximal ANC hast, aber ich denke nicht, dass du deine In-Ear-Geräte so lange nutzen solltest, und das Case fasst ungefähr vier volle Ladungen und noch mehr. Ohne Geräuschunterdrückung und bei niedriger Lautstärke bekommst du fast 40 Stunden, aber diese sind für den Einsatz mit ANC gedacht. Der MIMO-KI-ANC arbeitet in Echtzeit und verbraucht daher viel Akku. Auf der positiven Seite ist die Stimmqualität hervorragend.

Jede Einheit hat ihren eigenen DSP und DAC, oder besser gesagt beide, weil jede Treibereinheit ihren eigenen DAC bekommt, was völlig übertrieben ist. Es unterstützt 24-Bit-48-kHz-Sound, allerdings können Nicht-Huawei-Geräte nur bis zu 990 kbps senden, was weit von den 2,3 Mbit/s entfernt ist, die es erreichen kann.

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Während der Vorgänger für 200 € erschien, konnte ich ein Paar FreeBuds Pro 5 für 170 € finden. Huawei hat eindeutig keine festen Preise in meinem Wohnort, da die Preise beider Modelle stark variieren, was derzeit zum Zeitpunkt des Schreibens bedeutet, dass man das neue Modell an einigen Stellen günstiger bekommen kann als das alte. Auch hier können die lokalen Preise stark variieren.

Die Liste der Merkmale ist lang mit; IP57-Zertifizierung für den Einsatz während intensiver Fitnesstrainings, auch bei schlechtem Wetter; räumliches Audio mit adaptivem EQ für Headtracking; und Dual-Device-Pairing, aber du kaufst sie in erster Linie wegen des Klangs.

Huawei gehört seit einigen Jahren zu den Vorreitern für verbesserte Audioqualität in In-Ear-Geräten, da die ersten zehn Jahre, in denen ich diese Art von Produkt getestet habe, oft enttäuschend waren. Doch die Klangqualität hat sich langfristig verbessert und in den letzten Jahren beschleunigt, und da der Wettbewerb auf dem Markt hart ist, enttäuscht Huawei nicht.

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Der Klang ist klar, klar und transparent mit einem bemerkenswert tiefen Bass, den man nur durch Dual-Driver-Konfigurationen und umfangreiches DSP bekommt. Die Trennung von Instrument und Stimme ähnelt eher einer ordentlichen Stereoanlage, und die Marketingrede über langfristigen Komfort hält tatsächlich einer genauen Betrachtung stand. Der charakteristische Huawei-Sound hat auch beim Hören von Infected Mushroom oder der Kickdrum von Rammstein einen starken Schlag, während die sanftere Tonalität von Adele lebendig wird. Kurz gesagt, sie klingen ausgezeichnet, besonders für so viel Geld. Wenn ich einen neuen Pendler-In-Ear-Wagen bräuchte, würden diese problemlos meine Top Drei schaffen.