Huawei FreeBuds 6i

Über Huaweis wechselvolle Geschichte in den letzten zehn Jahren kann viel gesagt werden, und natürlich gibt es hin und her Diskussionen darüber, ob die rechtlichen Konsequenzen, die ihr Smartphone-Geschäft im Westen lahmgelegt haben, gerechtfertigt sind, aber es ist schwer, über ihre Fähigkeit zu streiten, aufregende Hardware zu entwickeln.

Ob es sich um ihre überraschend schönen Monitore, ihre Lautsprecher oder ihre In-Ears handelt, Huawei hat es immer geschafft, auffällige Qualität und Design zu schaffen, und das gilt sicherlich für die neuen FreeBuds 6i, ein Satz In-Ears, der 89,99 £ / 99,99 € kostet, billiger als fast jede Alternative, die eine ähnliche Spezifikationsliste bietet.

Es ist ziemlich erstaunlich, was man hier wirklich für sein Geld bekommt, um es gelinde auszudrücken. Das Design ist die gleiche ovale Form, die wir zuvor gesehen haben, mit starken Magneten, die beide Geräte und den Deckel geschlossen halten. Sie erhalten einen 510-mAh-Akku im Gehäuse sowie 55 mAh in jedem Gerät, das etwas mehr als 24 Stunden Spielzeit bei aktivierter aktiver Geräuschunterdrückung bietet, und vieles, vieles mehr, wenn Sie es ausschalten. Es ist alles gut zusammengestellt, und nirgendwo merkt man, dass man für diese In-Ears deutlich weniger bezahlt als für die etablierteren Player auf dem Markt. Es gibt sogar eine IP54-Zertifizierung.

Der Rest des Pakets ist ebenfalls vorhanden. Intern finden wir Bluetooth 5.3, das für Multipoint-Funktionalität, große Reichweite und eine stabile Verbindung sorgt. Huawei hat die FreeBuds 6i mit dynamischen 11-Millimeter-Quad-Magnet-Treibern ausgestattet, die im Frequenzbereich von 14 Hz bis 40 kHz spielen. Das ist ziemlich breit und der Klang ist meist recht knackig, breit und tief. Das sind zwar etwas bedeutungsvolle Worte, aber sagen wir einfach, dass die Trennung der Klangschichten in komplexerer Musik zwar immer noch den teureren Jungs vorbehalten ist, dies jedoch das Beste für das Segment ist, und Nothings Ear 2 und Googles Pixel Buds A sind der Klanglandschaft, die Huawei hier konstruiert, nicht gewachsen.

Und dann gibt es noch die aktive Geräuschunterdrückung, und Junge, funktioniert es - vor allem für den Preis. Die Technologie selbst heißt Huawei ANC Dynamic 3.0, die anhaltendes Rauschen von 27 Dezibel unterdrücken kann. Das bedeutet, dass die Geräuschunterdrückung hier recht effektiv ist, und auch hier können wir ihr nur auf die Schulter klopfen. Nein, Huawei schafft es nicht ganz, plötzliche Geräuschquellen zu zerquetschen, aber für den Preis ist es völlig in Ordnung.

Du steuerst sie über die Huawei AI Life App, die über Android noch als APK quergeladen werden muss. Es funktioniert gut, aber hier stolpert Huawei wie immer ein wenig. Die App ist etwas verwirrend, langsamer als andere ähnliche Apps und eindeutig der am wenigsten befriedigende Teil des gesamten Produkts. Sie können die App jedoch ganz einfach einmal öffnen, ein EQ-Profil erstellen, Ihre eigenen Gesten erstellen und fertig.

Abgesehen davon ist das einzige wirkliche Problem, dass Huawei sich dafür entschieden hat, dass Sie auf das Gerät tippen müssen, um es zu steuern. Wir alle ziehen es vor, den Stiel zu drücken, da das Gerät durch Drücken immer tiefer in den Gehörgang gedrückt wird, was nicht sehr angenehm ist. Aber abgesehen davon sind die FreeBuds 6i für den Preis ein Geniestreich, und sie sind genau aus diesem Grund so einfach zu empfehlen.