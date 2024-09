Huawei beschreitet Neuland mit der Enthüllung eines dreifach faltbaren Handys

HQ

Apple kündigte Anfang dieser Woche seine neue iPhone-Kollektion an und hat ehrlich gesagt nicht viel getan, um diese nächste Generation von Geräten als Must-Have-Artikel zu etablieren. Kurz darauf schlich sich Huawei dann aus dem Holzwerk, um der Welt ein Gerät zu präsentieren, das eine echte Premiere seiner Art ist.

Das Huawei Mate XT Design Ultimate mag ziemlich normal klingen, aber es ist tatsächlich das erste dreifach faltbare Smartphone der Welt. Ja, das bedeutet, dass es drei definierte Abschnitte hat, die mit einem Z-förmigen Faltmechanismus miteinander verbunden sind, der an das Doppelfaltsystem erinnert, das derzeit bei traditionelleren Faltmaschinen zu finden ist.

Laut The Verge ist der Haupthaken an diesem ziemlich wilden Konzept, dass es Sie ein Vermögen kostet, eines zu kaufen. Das Telefon beginnt bei etwa 2.800 US-Dollar für das Basismodell mit 256 GB. Der Preis klettert dann auf etwa 3.370 US-Dollar für die 1-TB-Iteration. Was den Grund betrifft, warum wir hier ungefähre Preise erwähnen, so sind die einzigen Preise, die bisher bekannt gegeben wurden, in chinesischen Yuan, und Pläne für eine breitere globale Veröffentlichung müssen noch bestätigt werden.

Bestätigt wurde, dass das Telefon einen OLED-Bildschirm haben wird, der im zusammengeklappten Zustand 6,4 Zoll und im vollständig zusammengeklappten Zustand 10,2 Zoll groß ist. Und ja, es kann im teilgeklappten Zustand wie ein normales Zweifaltgerät verwendet werden, um eine 7,9"-Displayvariante anzubieten.