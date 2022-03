HTC-Vive-Headsets sollen Reisekrankheit beim Autofahren mindern können

HQ

Auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona haben wir uns mit Shen Ye unterhalten, dem Leiter der globalen Hardware-Abteilung von HTC. Während unseres Interviews kamen wir auf die Partnerschaft mit Holoride zu sprechen, die Unterhaltung in der virtuellen Realität für unterwegs anbieten. Laut Ye können die vorhandenen Systeme angeblich das Auftreten der sogenannten Reisekrankheit mindern:

"Holoride hat es geschafft, Vive Flow zu nutzen, um ein immersives Erlebnis für Menschen in Autos zu schaffen", sagte Ye. "Das Ziel ist, dass sie in der Lage sind, die Geschwindigkeit des Autos, Richtungsänderungen und Bewegungen in Echtzeit an das Headset [weiterzuleiten]. Der Inhalt [...] passt sich den Bewegungen des Fahrzeugs an, um die Reisekrankheit natürlich zu reduzieren. Das bedeutet, dass man mit der Vive Flow - die keine riesige Brille ist, sondern super klein [ist und] in einem geschlossenen Raum [getragen werden kann] - in der Lage sein wird, Spiele und Videos in VR wirklich immersiv zu erleben. Wenn ihr Eltern seid und eure Kinder auf eine lange Reise mitnehmt, müsst ihr sie nicht mehr unterhalten, sondern ihnen einfach eine [unserer] Brillen geben und sie eintauchen [lassen]."

Im weiteren Verlauf unseres Interviews sprechen wir mit Shen Ye über die aktuelle Vive-Produktpalette, die VR-Headsets und wir schneiden auch das Thema Viveverse an.