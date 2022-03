HTC möchte mit Viveverse einen komfortablen und sicheren Metaverse-Lebensraum schaffen

HQ

Der Head of Global Hardware Shen Ye hat uns auf Mobile World Congress durch den HTC-Stand geführt und einige unserer Fragen zu den aktuellen Produkten des Technikherstellers beantwortet. Während unseres Gesprächs kam das Thema "Metaverse" auf, denn das Unternehmen versucht mit dem sogenannten "Viveverse" einen eigenen VR-Lebensraum aufzubauen.

"Das Ziel war es, eine große Reichweite mit einer Vielzahl unterschiedlicher Zielgruppen zu erreichen", begann Ye. „[Vive] Pro 2 kann sich für Super-High-End-Gamer und einige Unternehmenskunden eignen, Vive Focus 3 [...] ist ebenfalls für Unternehmen fantastisch [...] und Vive Flow ist für Leute gedacht, die VR möglicherweise nicht im traditionellen Sinne verwenden möchten. Wir haben es entwickelt, um mehr Wohlbefinden auszulösen, was verschiedene Menschen unterschiedlich bewerten. Es kann der Wunsch sein, Yoga zu machen oder einfach nur in einem [ruhigen] Raum zu chillen und sich zu entspannen. [Vielleicht bedeutet es auch, sich] einfach nur einen Film anschauen. Wir konzipieren all diese Headsets für ganz unterschiedliche Einsatzzwecke. Das war auch das Ziel für uns mit Viveverse, unserer Version vom Metaverse. Wir wollen sicherstellen, dass wir mehr Menschen mit VR vertraut machen können, also wurde so etwas wie Vive Flow sehr genau dafür entwickelt, ein Sprungbrett ins Viveverse zu sein."

Später kam Ye noch einmal auf dieses Thema zurück und dabei erklärte er, wie HTC sicherstellt, dass die Erfahrung für unterschiedliche Altersgruppen gleichermaßen geeignet ist.

"Eine weitere wichtige Sache, auf der wir mit dem Viveverse aufbauen, ist die Sicherheit, insbesondere die der Kinder. Vive Guardian ist unser Kindersicherungssystem und es ist tatsächlich aus einigen unserer Bemühungen im Unternehmensbereich entstanden. Derzeit gibt es zwei Modi: Einer heißt Free Roam und dort legt ihr Beschränkungen und Grenzen für euer Kind fest. Ihr dürft festlegen, welche Anwendungen abgespielt [...] und herunterladen werden dürfen. [Dadurch] wisst ihr, dass das Gerät, wenn es verwendet wird, nur genehmigte Inhalte wiedergibt."

"Die zweite [Option] ist das Casting. Mit Vive Flow könnt ihr einen Inhalt direkt auf das Headset übertragen. Wenn euer Kind also einen Film privat ansehen möchte, könnt ihr [diesen] direkt auf das Gerät übertragen lassen. Aber natürlich können wir auch ein externes Gerät verwenden, um [den Stream] zu überwachen. Dadurch könnt ihr mit Vive Guardian auch ein Android-Tablet nutzen, um zu sehen, was im Headset passiert. [Auf diese Weise stellt ihr sicher], dass [die Kinder] sicher sind. Natürlich könnt ihr Käufe und Downloads auch mit einem Pin schützen. Das dient nicht nur die Sicherheit der Kinder, sondern auch die Sicherheit der Eltern."