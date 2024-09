HTC kündigt neues VR-Headset für High-End-Gaming an

HQ

Die talentierten Leute bei HTC haben ihr nächstes großes Virtual-Reality-Headset angekündigt. Es wird als VIVE Focus Vision XR bekannt sein und ist ein Gerät, das für Unternehmensbemühungen und High-End-Spiele entwickelt wurde.

Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es sich um ein Gadget handelt, das eine kombinierte 5K-Auflösung für beide Augen und ein 120-Grad-Sichtfeld mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz und geplanten 120-Hz-Optionen bietet, wenn der DisplayPort-Modus verwendet wird, wenn er Ende 2024 auf den Markt kommt. Hinzu kommen eine automatisch angepasste IPD mit integriertem Eye-Tracking, zwei nach vorne gerichtete 16-Megapixel-Farbkameras mit stereoskopischem Passthrough für verbesserte Mixed-Reality-Erlebnisse, fortschrittliche Kühlsysteme, eine eingebaute Sub-Batterie, die einspringen und das Gerät weitere 20 Minuten lang am Laufen halten kann, wenn die Hauptbatteriequelle leer ist, ein Tiefensensor und ein Infrarotsensor für eine bessere Verfolgung.

Auf die Frage, für wen das HTC VIVE Focus Vision XR entwickelt wurde, erklärte Shen Ye, Global Head of Product bei HTC VIVE: "VIVE Focus Vision bietet Ihnen das Beste aus beiden Welten, mit herausragenden Standalone-Funktionen und DisplayPort-Modus-Unterstützung für visuell verlustfreie PCVR-Erlebnisse. Jetzt können PC-Spieler die gleichen High-End-Headsets, die in VR-Spielhallen verwendet werden, mit nach Hause nehmen. Wir bringen alles auf die nächste Stufe mit integriertem Eye-Tracking, Stereo-Farb-Passthrough-Kameras für tiefenkorrektes Mixed Reality und sogar einem Infrarotsensor für ein verbessertes Hand-Tracking bei schlechten Lichtverhältnissen."

Bei so viel Technologie, die in das Headset selbst gestopft ist, haben Sie Recht, wenn Sie erwarten, dass es einen ziemlich teuren Preis hat. HTC weist darauf hin, dass das VIVE Focus Vision XR Sie in Großbritannien 999 GBP kosten wird, aber wenn Sie sich entscheiden, das Gerät zwischen jetzt und dem Start Mitte Oktober vorzubestellen, erhalten Sie mindestens drei Spiele Ihrer Wahl und das VIVE Wired Streaming Kit for DisplayPort im Wert von 159 GBP "kostenlos". Dies wird sich als nützlich erweisen, wenn der DisplayPort-Modus zu einem unbestimmten Zeitpunkt vor Ende des Jahres debütiert.

Werfen Sie unten einen Blick auf das neue VR-Headset.