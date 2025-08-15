HTC kündigt erste KI-gesteuerte tragbare Brille an

HQ

HTC hat sein Angebot an tragbarer Ausrüstung erweitert, wobei die neueste der Reihe der ersten Cracks bei KI-gesteuerten tragbaren Brillen ist. Diese Brille, die als Vive Eagle bekannt ist, ist leicht, minimalistisch und hat das Kernziel, "neu zu definieren, was Brillen leisten können".

Die Vive Eagle sollen nur 49 g wiegen und verfügen über verstellbare Nasenpads sowie Zeiss UV-geschützte Sonnengläser. Sie bieten Open-Ear-Audio, das behauptet, einen räumlichen Klang mit minimalen Leckagen zu bieten, während dies ohne Gehörgangsdruck unterstützt wird.

Das KI-Element wird mit einer ultraweiten 12-Megapixel-Kamera und einem Sprachassistenten kombiniert, der OpenAI GPT und Google Gemini unterstützt, um die intelligente Fotografie und Videografie zu unterstützen und die freihändige Produktivität durch Sprachbefehle zu fördern. Es gibt eine Echtzeit-Übersetzungsunterstützung, die für 13 Sprachen gilt und mit der Kamera aufgenommener Text in gesprochenen Ton umgewandelt werden kann, und das alles bei einem Akku, der im Standby-Modus 36 Stunden hält, sechs Stunden in Betrieb ist und in 10 Minuten auf 50 % aufgeladen werden kann. HTC hat das Vive Eagle auch so konzipiert, dass es einen starken Schutz der Privatsphäre bietet, einschließlich rein lokaler Datenspeicherung, AES-256-Verschlüsselung, einer LED-Erfassungsanzeige und einer ISO-Zertifizierung.

Vorbestellungen für die Brille sind ab sofort möglich, und es ist geplant, mindestens am 1. September in Taiwan zu debütieren. Der Preis beträgt 15.600 NT$, was etwa 445 € entspricht, und die Brille ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich, darunter Berry, Coffee, Grey und Black.

Werbung: