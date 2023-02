HP Victus 15L ist als All-in-One-Desktop konzipiert

HQ

Wenn Sie nach einem neuen Desktop-PC gesucht haben und sich nicht mit den Feinheiten des eigentlichen Gerätebaus befassen möchten, dann ist der neueste Vorbau, mit dem wir in der neuesten Episode von Quick Look herumgespielt haben, möglicherweise genau das Richtige für Sie.

Dieses als HP Victus 15L bekannte System verfügt über eine AMD-CPU und eine Nvidia-Grafikkarte und kann entweder mit billigerer, zugänglicherer Hardware oder leistungsfähigeren Komponenten angepasst werden, die die Anforderungen moderner PC-Spiele besser erfüllen können.

Um zu sehen, ob der HP Victus 15L der nächste PC für Sie ist, schauen Sie sich die neueste Episode von Quick Look unten an, um zu sehen, was wir über das Gerät denken, nachdem wir eine kurze Zeit damit herumgespielt haben.