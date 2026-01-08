HP verbindet HyperX und OMEN

HQ

HP führt eine umfassende Umstrukturierung seines Gaming-Universums durch, indem es OMEN und HyperX unter einer Marke zusammenführt: HyperX. In der Praxis bedeutet das, dass alles von Gaming-PCs und Monitoren bis hin zu Tastaturen, Headsets und anderen Peripheriegeräten unter einem gemeinsamen Banner statt unter zwei separaten Marken vereint wird.

Das Ziel ist es, das Ökosystem klarer und kohärenter zu gestalten – eine Marke, ein Geschäft, eine Benutzeroberfläche – egal ob Sie einen PC, einen Monitor oder Zubehör kaufen. Für Nutzer bedeutet dies vor allem ein einheitlicheres Design, eine engere Integration zwischen den Geräten und weniger Unterschiede zwischen "OMEN"- und "HyperX"-Produkten.