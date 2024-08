HP stellt den kompakten, anpassbaren und ausgefallenen OMEN 35L vor

HQ

Während einige der Redakteure von Gamereactor insgeheim eine massive, übermächtige Enthüllung des OMEN 50L für die Gamescom erwarteten, war das, was HP in einem Pre-Briefing, in das wir eingeweiht waren, tatsächlich ein kompakteres, aber sehr interessantes Konzept. Die sogenannte OMEN 35L fasst 35 Liter Fassungsvermögen, aber die Größe und das Volumen der Box sind nicht das, was hier bahnbrechend aussieht und sich auch so anfühlt.

Was unsere Aufmerksamkeit erregt hat, waren zwei spezifische Aspekte: Individualisierbarkeit und Design. Die anwesenden Vertreter konnten nicht bestätigen, ob der neue, fabelhafte OMEN Transcend 14 Laptop etwas mit dem frischeren Design hier zu tun hat, aber korrigieren Sie uns, wenn wir falsch liegen, dies ist einer der am besten aussehenden Tower-PCs, die wir seit einiger Zeit gesehen haben. Elegant, nicht viel von dem generischen "Esport-Gamer"-Gefühl... Aber schauen Sie selbst vorbei und wir heben uns unsere abschließenden Gedanken für unsere Rezension auf:

Design ist nicht nur Optik, und das Wichtigste an dem neu gestalteten Innenraum ist, dass er den Luftstrom und die Kühlleistung des OMEN 25L verbessert. Und es reduziert den Lärm. Und erhöht die Leistung und verbessert die Kabelführung und Zugänglichkeit, was immer willkommen ist.

Du kannst das OMEN 35L mit den neuesten Produkten von Intel, Nvidia und AMD ausstatten, darunter die GeForce RTX 4090 und die beste Radeon. Aber was sagen Sie zum Anpassen des Computers? Nun, dies wird der allererste vollständig anpassbare OMEN-Gaming-PC sein, was bedeutet, dass das OMEN-Design und die Komponenten von Anfang bis Ende in " erstaunlicher Verarbeitungsqualität" sind. Mit anderen Worten, Sie werden in der Lage sein, Ihr gesamtes System mit kompatiblen, OMEN-eigenen Elementen zu konfigurieren, einschließlich Lüftern, Netzteil, Flüssigkeitskühler... Ja, es ist eine Möglichkeit, das gesamte Unternehmen zu besitzen, aber auch volle Garantie und Unterstützung zu geben. Und für diejenigen, die über die modischeren Möglichkeiten nachdenken, ihr Rig anzupassen, enthält es ein optionales LCS-LCD-Display auf der Kühlerkappe, um Videos abzuspielen oder Logos durch Ihr Tower-Fenster anzuzeigen. Oder die Uhr, wenn Sie keine in der Nähe haben.

Der Peripheriehersteller HyperX war ebenfalls bei der Präsentation vertreten, um die nächste Generation von Quadcast-Mikrofonen (Quadcast 2 bzw. 2 S) zusammen mit dem Alloy Rise 75 Wireless vorzustellen. Gamereactor wird sich all diese Produkte auf der Gamescom aus erster Hand ansehen, um euch mehr über sie zu erzählen.