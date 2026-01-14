HP stellt auf der CES den neuen HyperX OMEN MAX 16 vor und bezeichnet ihn als "den leistungsstärksten Gaming-Laptop der Welt"

HQ

"Designing for the future of work" ist das Motto, unter dem HP auf der CES 2026 seine neue Produktpalette vorgestellt hat. Von KI-Tastaturen bis hin zu der neuen Generation von Laptops, unter anderem.

Da wir mit den bisherigen Modellreihen bei Gamereactor vertraut sind, sticht der HyperX OMEN MAX 16 hervor, da er der erste Gaming-Laptop ist, der aus der kürzlichen Vereinigung der Marken OMEN und HyperX hervorgeht, bezeichnet als "der leistungsstärkste Gaming-Laptop der Welt" mit einem vollständig internen Kühlsystem. Zu den Komponenten gehören die Nvidia GeForce RTX 5090 GPU, der Intel Core Ultra 200HX-Prozessor und die neue KI-Generation von AMD Ryzen. Es verfügt außerdem über das professionelle Kühlsystem von OMEN Tempest und ein 16'' 240Hz WQXGA 500-nit OLED-Display. Alle mit einer maximalen Leistung von 300W, was 50W entspricht und 20 % mehr Leistung als die vorherige Generation.

Es ist auch erwähnenswert, dass sie während dieser Präsentation in Las Vegas den HP EliteBoard G1a angekündigt haben, der als weltweit erster PC mit integrierter KI in eine Tastatur angekündigt wird und den Innovationspreis während der Messe gewann. Eine weitere Neuerung von HP ist die HP EliteBook X G2-Serie von Laptops sowie die neuen Ergänzungen der HP Onmibook-Produktreihe, das HP OmniBook Ultra 14 und HP OmniStudioX. Sie nutzten außerdem die Chance, die erste Integration von Microsoft Copilot in HP Office Print-Geräte mit HP für Microsoft 365 Copilot anzukündigen, das "Dokumentenzusammenfassungen, Übersetzungen und intelligente Organisation bietet, um Unternehmen zu helfen, schneller, intelligenter und sicherer zu arbeiten". Andererseits möchte das Unternehmen, dass seine neuen Computer Teil eines Ökosystems von "intuitiven, ergonomischen und nachhaltigen Peripheriegeräten für jeden Arbeitsplatz" werden, wobei unter anderem eine rosa Version der HP Tilt 720M ergonomischen Maus und ein kompaktes HP 65W GaN USB-C Wandladegerät hervorgehoben werden.

Was hältst du vom leistungsstärksten Gaming-Laptop der Welt?