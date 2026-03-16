HP Omen Transcend 14 (2026)

Nenn mich altmodisch, aber ich mag Gaming-Ausrüstung, die sich nicht so anfühlt, als wäre sie von einem Teenager entworfen worden. Ich bevorzuge Technologie und Hardware, die sowohl in ein Gaming-Setup als auch ins Büro oder im Café gehören. Ein subtileres Design, ein eleganterer und eleganterer Ansatz – das sind Designphilosophien, die bei mir Anklang finden, vorausgesetzt, es gibt noch leistungsfähige Hardware unter der Haube, die im gesamten Gerät eingesetzt wird, um ein atemberaubendes und flüssiges Gameplay zu gewährleisten.

Für HPs Omen Transcend 14 ist dies ohne Zweifel das, was wir erneut finden. Wir sprechen hier von einem Laptop, der auf einem Fundament leistungsstarker und vielseitiger Komponenten basiert und dennoch ein Aussehen hat, das nicht nach 'Gamerfied' schreit und tatsächlich mit der unbestreitbaren Raffinesse von MacBooks konkurrieren kann. Kurz gesagt, das Omen Transcend 14 ist ein Gaming-Laptop für arbeitende Erwachsene, perfekt für die alternde Zielgruppe der Gamer.

Auch hier wirst du sofort nach dem Auspacken dieses Laptops von der erstaunlichen Designphilosophie gefesselt. Er ist schlank und kompakt, hat aber ein beträchtliches Gewicht, das ein unbestreitbar hochwertiges Gefühl vermittelt. Das Aluminiummetall und die sandgestrahlte, anodisierte Beschichtung auf dem Gehäuse verraten ebenfalls nie die Verarbeitungsqualität dieses Laptops. Wenn wir von Autos sprechen, fühlt sich der HP Omen Transcend 14 wie ein Bentley an, mit all der Klasse und Eleganz, die mit diesem Namen einhergeht.

Bleiben wir noch kurz beim Body: An dieser Stelle finden wir den ersten Kritikpunkt, da die begrenzte Anzahl der Ports auffällt. Es gibt zwei USB Type-A, einen einzigen USB Type-C, der auch als Stromeingang dient, einen Audioanschluss, einen HDMI 2.1 und einen Thunderbolt USB Type-C. Es sind eine ordentliche Anzahl an Ports, aber wäre es vorteilhaft, ein oder zwei weitere USB-Ports zu haben, vielleicht einen SD-Kartensteckplatz oder sogar einen Ethernet-Port? Ohne Frage.

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Außerdem ist die Kühllösung dieses Laptops etwas ungewöhnlich, denn es lässt sich nicht leugnen, dass das Tempest-Kühlsystem funktioniert und das Gerät unter Belastung frisch hält, aber wenn man die gesamte überhitzte Luft aus denselben hinteren Lüftungsschlitzen presst, kann das dazu führen, dass die Rückseite des Laptops ziemlich heiß wird. Ein etwas problematisches Laster, wenn man das Gerät auf die Beine legt. Es sollte dir keinen Schaden zufügen, aber es ist sicherlich nicht bequem, wahrscheinlich noch weniger in den wärmeren Monaten.

Weiter geht's: Wenn man den Laptop öffnet, wird man von einem 14" 2,8K-OLED-Bildschirm begrüßt, der ehrlich gesagt wunderschön ist. Die visuelle Klarheit und Tiefe sind außergewöhnlich und mehr, als man je brauchen würde, um Videospiele oder andere Unterhaltungen in fesselnder Details zu genießen. Die Farbpalette ist breit, es gibt HDR-Unterstützung, 500 Nits Helligkeit, die das Bedienen des Laptops bei den meisten Lichtverhältnissen zum Kinderspiel macht – und das alles, ohne die spielerspezifischen Elemente dieses brillanten Displaypanels zu erwähnen.

Wir werden gleich auf die Komponenten eingehen und darauf, was Sie vernünftigerweise von ihnen erwarten können, aber was ich sagen kann, ist, dass es aus Display-Sicht keinen Engpass gibt. Wenn du visuelle Klarheit deiner Spiele bevorzugst, dann liefert dieses 2,8K-Display und noch mehr. Ebenso, wenn die Leistung für dich König ist, sollte es deine Aufmerksamkeit halten, wenn du Titel mit 120 Hz und einer Antwortzeit von 0,2 ms ausführen kannst. Wirst du Spiele mit 120 Hz und 2,8K-Qualität zum Laufen bringen? Hier wirst du auf Herausforderungen stoßen, denn die Komponenten sind zwar leistungsfähig, aber eher darauf ausgelegt, Qualität oder Leistung zu liefern, sodass dieses Dual-Attack-Setup für die reinen Performance-Kraftpakete wie in der Omen Max-Reihe übrig bleibt.

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Was die Komponenten angeht, sprechen wir bei diesem Modell von einem Intel Core Ultra 7 155H-Prozessor, einer Nvidia GeForce RTX 4060 8GB, 16 GB LPDDR5X SDRAM sowie einer 1 TB SSD. Das ist eine ordentliche Kombination aus Komponenten, die die neuesten und anspruchsvollsten Spiele ausführen können, aber typischerweise, besonders als Laptop, muss man entweder Qualität oder Leistung priorisieren, wie die unten gesammelten Daten zeigen.

Borderlands 4



Niedrige ≈38 FPS



Cooler ≈15 FPS



The Last of Us: Teil II Remastered



Niedrige ≈19 FPS



Sehr hohe ≈41 FPS



Ghostrunner 2



Niedrig – kaum spielbar ohne DLSS und Frame Generation mit etwa ≈17 FPS, mit DLSS und Frame Generation ≈103 FPS



Sehr hoch – kaum spielbar ohne DLSS und Frame Generation mit etwa ≈8 FPS, mit DLSS und Frame Generation ≈76 FPS.



Overwatch



Niedrige ≈64 FPS



Sehr hohe ≈28 FPS



In jedem Fall gab es einen großen GPU-Engpass, bei dem man etwas mehr Leistung aus CPU und RAM herausholen konnte, was jedoch unmöglich wurde, da die GPU an ihre Grenze stieß.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir den HP Omen Transcend 14 sowohl auf GeekBench als auch auf Cinebench getestet und Multi-Core-Ergebnisse von 12.558 bzw. 3.277 erzielt haben. Zum Vergleich: Die Daten sind ziemlich stark, auch wenn man sie mit einer gewissen Vorsicht betrachten muss und anerkennen muss, dass es im Vergleich zu leistungsstärkerer Hardware auch Schwierigkeiten hat, die neuesten Spiele auszuführen.

Außerdem helfen die OMEN Gaming Hub-Software und ihr KI-Optimiser erheblich, zusätzlichen RAM-Belastung zu reduzieren und Speicherplatz zu sparen, indem Anwendungen geschlossen oder ausgesetzt werden, die während einer Spielsitzung nicht erforderlich sind. Auch in dieser Hinsicht funktioniert die Software gut und ist einfach zu bedienen, besonders wenn es darum geht, anpassbare Elemente wie die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur anzupassen.

Apropos Tastatur: HP hat eine ausgezeichnete Full-Size-Option mit Rollover- und Anti-Ghosting-Technologie eingebaut, die das Tippen einfach zu einem Vergnügen macht. Die Tasten reagieren auf Berührung, schlagen zurück, wenn der Druck entfernt wird, und haben ein schönes glänzendes Gefühl. Es ist eine brillante Tastatur. Allerdings lässt das Trackpad etwas zu wünschen übrig... Vielleicht war dieses Testgerät etwas abgenutzt, aber ich hatte mehr Gelegenheiten, als mir lieb wäre, dass das Trackpad meine Bewegungen einfach nicht registrierte. Und ich spreche nicht davon, das Trackpad in echten Spielen zu erzwingen, sondern einfach nur durch das Durchblättern und Textverarbeitung, was mich frustriert hat, dass meine Eingaben nicht registriert wurden.

Kurz gesagt, das HP Omen Transcend 14 ist ein Laptop mit hervorragenden Stärken und einigen wesentlichen Schwächen. Es ist ein wunderschönes und elegantes Stück Technologie, das bei öffentlichem Einsatz die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zieht, und die Verarbeitungsqualität geht noch einen Schritt weiter, indem sie ein Ausrüstungsstück schafft, das ehrlich gesagt beneidenswert ist. Aus all diesen Gründen ist es ein Laptop, der Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Geld verdient. Doch – und das ist ein ziemlich großes – ist es nicht das leistungsfähigste, wenn es darum geht, Videospiele laufen zu lassen, da einige Titel vollständig auf Frame Generation und KI-Technologie angewiesen sind, um sie selbst bei niedrigen oder niedrigeren Grafikeinstellungen spielbar zu machen. Im Grunde ist das HP Omen Transcend 14, zumindest dieses Modell, das ich getestet habe, ein ausgezeichneter Laptop, aber einfach ein guter Gaming-Laptop.