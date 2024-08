How To Make Millions Before Grandma Dies wird international veröffentlicht

Nach einer Erstveröffentlichung in Asien, die die heimischen Kassenrekorde brach, steht das thailändische Drama How To Make Millions Before Grandma Dies vor einer internationalen Veröffentlichung.

Bisher hat der Film weltweit 34 Millionen US-Dollar eingespielt und ist damit der umsatzstärkste Film des Jahres 2024 in Thailand und der größte asiatische Filmstart aller Zeiten in Indonesien.

In China soll der Film am 23. August, in Nordamerika am 13. September und in einigen europäischen Ländern wie den Niederlanden am 10. Oktober und Belgien am 13. November in die Kinos kommen.

Weitere konkrete Release-Ankündigungen für weitere asiatische und europäische Länder sollten folgen, also bleibt dran (danke, Screen Daily).