Housemarque wird morgen am dritten Jahrestag des Starts von Returnal eine Ankündigung machen

PlayStation-Spieler wissen, dass Sonys First-Party-Veröffentlichungen Mangelware sind, da sie vor einigen Monaten angekündigt haben, dass für dieses Geschäftsjahr, das im März 2025 endet, keine größeren Franchise-Veröffentlichungen geplant sind. Heißt das, dass es keine Ankündigungen gibt? Weit davon entfernt.

Obwohl die Sommer-Event- (und Ankündigungs-) Saison immer näher rückt, sind Housemarque, die Macher von Resogun und Returnal, unter anderem, mit einer kleinen Nachricht und einem einzigen Wort im Internet wieder aufgetaucht: "Morgen".

Das hat die Fans schnell in Aufregung versetzt, da wir seit der Veröffentlichung der PC-Portierung von Returnal nicht wussten, woran das Team gearbeitet hat. In dem fünfsekündigen Video erscheint nur das Wort in gedruckter Form und für einen Moment schwarz-weiße Augen, die wie die der Protagonistin des Spiels, Selene, aussehen, so dass es scheint, dass viele erwarten, dass eine Fortsetzung angekündigt wird.

Morgen, am 30. April, jährt sich die Veröffentlichung von Returnal genau zum dritten Mal, so dass es eine vernünftige Annahme ist, dass das Studio dieses Datum wählen würde, um eine Fortsetzung seiner Geschichte anzukündigen.

