Housemarque startet State of Play mit fünf Minuten Saros Gameplay

Wir wussten, dass wir bei der State of Play, die heute Abend stattfindet, mehr von Saros sehen würden, da zuvor bekannt gegeben wurde, dass fünf Minuten Gameplay präsentiert werden würden. Offensichtlich wollten Sony und Entwickler Housemarque dieses Kästchen frühzeitig ankreuzen, da Saros gerade erst die Show gestartet hat.

Der Third-Person-Action-Shooter scheint alles zu sein, was sich Fans von Returnal vom nächsten Titel von Housemarque wünschen können, da er mehrere Waffenmechaniken kombiniert, die es dir ermöglichen, mächtige Angriffe zu entfesseln, die die verschiedenen einzigartigen Funktionen des DualSense wie Adaptive Triggers nutzen. Dazu gehört, dass du mit einem Schildsystem Schaden absorbierst, um mit Powerwaffen verheerende Angriffe zu entfesseln.

Natürlich ist auch das Gameplay ziemlich anspruchsvoll und stellenweise wie eine Kugelhölle, und das bedeutet, dass von dir erwartet wird, dass du untergehst und aus deinen Fehlern lernst. Im Gegensatz zu Returnal gibt es jedoch in Saros ein Second Chance -System im Spiel, das bedeutet, dass du bei deinem ersten Tod wiederbelebt wirst, alles als Teil dessen, was Housemarque als sein permanentes Fortschrittssystem ansieht.

Das Gameplay ist nicht wirklich ins Detail gegangen, was man von Saros erwarten kann, aber es gibt einen Grund dafür, denn Housemarque wird in den kommenden Monaten eine Menge zusätzlicher Details teilen, alles vor der endgültigen Veröffentlichung auf PS5 und PS5 Pro. Wann ist das, fragen Sie sich vielleicht? 20. März 2026. Ja, in weniger als sechs Monaten werden wir Saros spielen. Spannend, oder?