Housemarque: "Sony hat uns gekauft, weil wir Dinge tun, die andere Studios nicht tun."

Am 29. Juni wurde bekannt, dass die finnischen Returnal-Entwickler von Housemarque mittlerweile zu den Playstation Studios gehören. In einem Interview in der Heimat verrieten Ilari Kuittinen and Mikael Haveri von Housemarque etwas mehr über die Übernahme. Demnach sollen sich weitere Firmen aus China, Schweden und den USA um das Studio bemüht haben.

Bei den Playstation Studios befinden sich die Finnen in der prominenten Gesellschaft von Studios wie Naughty Dog, Guerilla Games und Insomiac Games. Die Alleinstellungsmerkmale von Housemarque sollen laut Kuittinen auch in der neuen Konstellation erhalten bleiben:

"In den Gesprächen mit Sony wurde schnell deutlich: Sie möchten uns kaufen, weil wir Dinge tun, die andere Studios nicht tun. Sie haben nie davon geredet, dass unsere Spiele nun irgendeiner Formel gerecht werden sollen."

Das nächste Projekt nennt Ilari Kuittinen im Vergleich zu Returnal "größer und ambitionierter".

Quelle: Yle

