Housemarque möchte mehr Spiele in Returnal-Größe produzieren

Obwohl Housemarque seit den Neunzigerjahren Spiele entwickelt, war Super Stardust HD aus dem Jahre 2007 lange Zeit der größte Titel des Studios. Die Entwickler haben sich mit kleinen Arcade-Konsolenspielen über Wasser gehalten, bis sie letztlich einsehen mussten, dass diese Nische nicht rentabel genug ist. Das führt uns zum Start von Returnal, dem ersten AAA-Spiel des Studios seit mehr als zwanzig Jahren.

Obwohl wir noch nichts Bedeutendes über den kommerziellen Empfang des Spiels gehört haben, ist Housemarque zuversichtlich. Der Marketingleiter des Studios, Mikael Haveri, war so freundlich, sich Anfang dieses Monats mit uns zu unterhalten und er hatte folgendes zur Zukunft von Housemarque zu sagen:

"Wir haben zuvor an zwei Projekten gearbeitet und jetzt haben wir mit Returnal natürlich nur ein Projekt. Es ist schwer zu sagen, ob wir in Zukunft mit ein oder zwei [parallelen] Projekten fortfahren werden. [Dass] wir jetzt in der Lage sind, uns mit Returnal zu etablieren, wird die zukünftige Art von Titeln definieren, die wir machen möchten. Die Idee ist, dass wir jetzt zeigen wollen, dass wir nicht nur ein 'Resogun-Studio' sind. Wir können alle möglichen Dinge tun und [das] bedeutet, dass wir diese größeren Erfahrungen angehen wollen. Wir lieben Arcade immer noch und wir lieben immer noch kleinere Spiele. Wer weiß? Vielleicht werden wir in 26 Jahren auch mehr davon machen. Aber das hängt wirklich davon ab, wie erfolgreich wir auf die Art von Erfahrung aufbauen können, die Returnal jetzt darstellt."

Was denkt ihr darüber? Sollten Housemarque weiterhin große AAA-Spiele mit höheren Produktionswerten entwickeln oder doch lieber wieder kleineren Projekten eine Chance geben?