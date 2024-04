Housemarque feiert einen neuen Zyklus für Returnal mit Inhalten in anderen Formaten

HQ

Wir sind Gamer, bevor wir Redakteure sind, und deshalb haben wir uns gestern vielleicht ein wenig von dem Teaser mitreißen lassen, mit dem Housemarque gestern eine Ankündigung für heute vorweggenommen hat. Wie wir euch bereits gesagt haben, feiern sie den dritten Jahrestag der ursprünglichen Veröffentlichung von Returnal auf PS5 und es gab den geheimen Wunsch, dass sie die Gelegenheit nutzen würden, um uns zu zeigen, woran sie jetzt arbeiten. Nun, das haben sie teilweise getan, wenn auch nicht ganz so viel, wie wir gehofft hatten.

Housemarque hat Returnal: Fallen Asteria enthüllt, eine 88-seitige Graphic Novel, die die Geschichte adaptiert, die am 22. Oktober von Dark Horse veröffentlicht wird und von der Sie bereits unten einen Ausschnitt im angepassten Animationsformat genießen können:

Zusätzlich zu diesem Kurzfilm haben sie auch das Returnal Artbook vorgestellt, das die Konzeptentwürfe darüber versammelt, wie die dunkle Welt von Returnal erschaffen wurde, ihre Monster, Objekte, Waffen und unsere Protagonistin Selene.

Sowohl die Graphic Novel als auch das Artbook können in einigen Ländern wie den USA bei Amazon vorbestellt werden, und wir erwarten, dass dies bald auch in Europa und anderen Gebieten der Fall sein wird.