House of the Dragon's zweite Staffel scheint für Sommer 2024 geplant zu sein

Nach dem Ende von Game of Thrones hatte HBO nach seiner nächsten großen Serie gesucht. Es stellte sich heraus, dass es nicht weit suchen musste, da dies in Form von House of the Dragon geschah, einem Spin-off von GoT, das der Targaryen-Dynastie vor den Ereignissen der Hauptserie folgte. Diese Show debütierte letztes Jahr und wurde schnell absolut massiv für HBO, so groß, dass es nicht lange dauerte, bis die Führungskräfte grünes Licht für eine zweite Staffel gaben.

Wann House of the Dragon Staffel 2 tatsächlich ankommen wird, hat Casey Bloys, CEO von HBO Max's, einen Zeitrahmen angegeben, wann die Show "wahrscheinlich" zurück sein wird.

Uns wurde gesagt, dass der Sommer 2024 eine "gute Vermutung" dafür ist, wann die Serie ausgestrahlt wird, da sich das Produktionsteam derzeit Zeit nimmt, um das Drehbuch zu perfektionieren und sicherzustellen, dass es in einem guten Zustand ist.

"Meine Philosophie ist, dass ein gutes Drehbuch oberste Priorität hat" Bloys erklärte. "Ich mache es nicht, weil ich einen pro Jahr, zwei pro Jahr haben möchte. Ich möchte es basierend auf den Drehbüchern machen, von denen wir begeistert sind."

Bloys ging auch ein wenig auf die vielen anderen GoT-Spinoffs ein, die geplant sind, und erklärte: "Es gibt wahrscheinlich eine natürliche Grenze dafür, wie viele Fans wollen, aber ich bin offen für jeden, solange wir uns wirklich gut fühlen mit den Drehbüchern und den Aussichten für eine Serie."

Da das Drehbuch noch ausgebügelt wird, sollte es nicht überraschen, dass HBO noch nicht mit den Dreharbeiten zu Staffel 2 von House of the Dragon begonnen hat. Aber hoffentlich wird es nicht mehr allzu lange dauern, bis das beginnt, denn wir haben viele Fragen und offene Handlungsstränge, die wir kaum erwarten können.