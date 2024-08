House of the Dragon Vollständiger Rückblick auf Staffel 2

HQ

Seit dem Abspann der achten Folge der zweiten Staffel von House of the Dragon fällt es mir schwer, ein entscheidendes Urteil über diese Staffel zu fällen. Ich nehme an, so müssen sich die Autoren gefühlt haben, denn es kann sich oft so anfühlen, als würden wir, während wir am Rande eines wichtigen Ereignisses stehen, oft direkt in die Komfortzone unserer Charaktere zurückgezogen.

Rhaenyra bleibt in Drachenstein, Daemon muss sich in Harrenhall die Nüsse verstolpern, Corlys und Alyn haben eine lächerliche Anzahl von Szenen in derselben Werft stehen. House of the Dragon war schon immer eine eher zentrierte Serie als Game of Thrones. Wir haben es schließlich mit Charakteren zu tun, die alle Teil einer Familie sind, aber nach der ersten Staffel, in der wir endlich aus der Enge des Roten Bergfrieds ausgebrochen sind, um weitere Umgebungen zu sehen, fühlt es sich so an, als hätten wir noch keinen guten Blick auf das Reich im Krieg geworfen.

Natürlich zögern Rhaenyra und Alicent immer noch, was einen offenen Krieg angeht, aber das bedeutet, dass sie im Laufe dieser Staffel nicht viel zu tun haben. Keiner unserer Hauptcharaktere tut sehr wenig und ich kann an einer Hand abzählen, wie viele wichtige Ereignisse aus dem Tanz der Drachen in dieser zweiten Staffel behandelt wurden. Ob HBO die Geschichte über mehr als vier Staffeln in die Länge ziehen will oder ob die Autoren einfach das Gefühl hatten, dass sie nicht bereit waren, loszulassen, das Endergebnis ist größtenteils eine Staffel, die Großes verspricht, nur nicht in einer der Episoden, die es gibt.

Das soll nicht heißen, dass House of the Dragon Staffel 2 völlig sinnlos ist. Es gibt einige großartige Momente, mit einer großartigen schauspielerischen Leistung von (fast) allen Darstellern, die es wirklich zu einer Serie macht, die man immer noch genießen kann. Auch ohne die herausragende Leistung von Paddy Considine im Mittelpunkt der Serie erwecken Emma D'Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke und vor allem Ewan Mitchell die Charaktere so zum Leben, dass man nicht anders kann, als zuzusehen, wenn sie auf dem Bildschirm zu sehen sind, auch wenn das, was sie tun, nicht besonders viel wert ist.

Nach der Besprechung der ersten beiden Episoden zögerte ich, die Serie zu kritisieren, da ich fand, dass sie uns insgesamt weitgehend gut in die unbeholfenen, frühen Phasen des Tanzes der Drachen eingeführt hat, in denen der Krieg noch nicht vollständig ausgebrochen war, aber Schritte unternommen wurden. Leider habe ich nicht vorhergesehen, dass dies die gesamte Saison sein würde. Nachdem Aegons Sohn in seinem Bett ermordet wurde, bewegen wir uns in einem anständigen Tempo zur Schlacht von Rook's Rest in Episode 4, die mich süchtig nach den anderen großen Buchereignissen gemacht hat, über die in dieser Staffel hätte berichtet werden können, und doch verbringen wir leider die meiste Zeit damit, Reiter für nicht beanspruchte Drachen zu finden. Wenn sich in der Serie wieder alles um die geflügelten Budgetzerstörer dreht.

Und doch, auch wenn wir die meiste Zeit herumschlendern, fühlt es sich immer noch gut an, wieder in Westeros zu sein. Das Kostümdesign, die Kameraführung und der Ton sind wieder einmal sehr gut gelungen, und auch wenn ich die Drachen und CGI-Bestien nie so sehr lieben werde, wie ich die politischen Machenschaften und verbalen Hinterhältigkeiten in Martins Welt verehre, muss ich den VFX-Künstlern dennoch Anerkennung für ihre Arbeit an den Drachen in dieser Staffel zollen. Dieses Mal lernen wir noch mehr geflügelte Herolde des Verderbens kennen, jeder mit seinem eigenen einzigartigen Design, das selbst dem Verlust eines Einzelnen das Gefühl gibt, dass etwas sehr Wichtiges gestorben ist.

Es ist schon eine Weile her, dass ich das Buch gelesen habe, in dem die Ereignisse in House of the Dragon beschrieben werden, und daher bin ich vielleicht unfair, wenn ich erwarte, dass die Serie schneller voranschreitet, aber wenn man sich dieses Mal für eine schlankere Staffel entscheidet, würde man hoffen, dass dies mit einer strafferen Erzählung einhergeht, die keine Zeit für zusätzliches Fett hat, das es verzettelt. Mit dem Tempo des Buches mitzuhalten, wäre fast unmöglich, da es eher als Geschichte denn als richtiger Roman gelesen werden soll, da es in ein paar Absätzen Berichte über weltbewegende Ereignisse liefert, und doch hoffte ich, dass wir viel Zeit mit diesen Ereignissen verbringen würden, anstatt den Raum dazwischen zu verschwenden. Verglichen mit dem, was heutzutage im Fernsehen zu sehen ist, bleibt House of the Dragon ein starkes Drama mit phänomenaler Schauspielerei und einem Big-Budget-Gefühl, wie wir es selbst in Serien mit großem Budget selten bekommen.

Sie wird vielleicht nie an die Höhepunkte von Game of Thrones heranreichen, noch wird sie an das packende Drama heranreichen, das die erste Staffel bot, aber die Serie bleibt stark genug, um mir einen gewissen Optimismus zu bewahren. Und doch ist meine Vorfreude auf eine dritte Staffel vor allem deshalb so groß, weil ich weiß, wohin diese Geschichte führt, und ich weiß, dass sie nicht ewig auf der Stelle treten kann.