House of the Dragon verspricht einen explosiven Start in die dritte Staffel

Es mag etwas verfrüht sein, mit dem Countdown bis zur dritten Saison von House of the Dragon zu beginnen. Doch nachdem sie bei vielen Fans einen bitteren Beigeschmack hinterlassen hat, verspricht die kommende Staffel nun deutlich mehr Action und Spannung – zumindest wenn es nach Olivia Cooke geht, die ihre Rolle als Alicent Hightower (natürlich) wieder aufnehmen wird.

In einem Interview mit Collider verriet Cooke, dass die dritte Staffel keine Zeit verschwenden wird, um die Dinge in Brand zu setzen, und verriet, dass die ersten beiden Episoden ursprünglich als Finale der zweiten Staffel dienen sollten:

"Nun, ich glaube, ich kann sagen... Es beginnt mit einem Paukenschlag. Die ersten beiden [Episoden] sollten im Grunde unser Finale im letzten Jahr sein. Du kannst dir also vorstellen, in diese Art von Energie zu kommen. Er ist größer und wilder als je zuvor."

Ihre Aussage deckt sich mit dem, was Showrunner Ryan Condal bereits angedeutet hat. In einem Podcast beschrieb Condal das Ausmaß der neuen Staffel als größer und großartiger als das, was die Fans bisher gesehen haben:

"Jeden Tag gehe ich am Set herum und schaue mir die Dinge an, die wir bauen, und die Dinge, die wir machen, und die Anzahl der Kostüme und Statisten und all das. Ich wusste, dass es größer ist als Staffel 2, aber ich glaube nicht, dass mir klar war, wie sehr."

House of the Dragon Die dritte Staffel soll nächstes Jahr auf HBO Premiere feiern.

Freust du dich schon auf das nächste Kapitel der Targaryen-Saga?