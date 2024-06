House of the Dragon um eine dritte Staffel verlängert

HQ

Die blutige Familienfehde geht weiter, und nur wenige Wochen vor der Premiere der zweiten Staffel von House of the Dragons hat HBO angekündigt, dass es bereits grünes Licht für eine dritte Staffel gegeben hat. Wir alle Fans von George R.R. Martins Geschichten können uns also auf noch mehr Gewalt und Inzest sowie Drachen freuen. Viele, viele Drachen.

Die Entscheidung ist kaum überraschend, da die Serie viele alte und neue Zuschauer angezogen hat und es so geschafft hat, viele von uns zu überzeugen, die das Franchise nach der katastrophalen achten und letzten Staffel von Game of Thrones komplett abgelehnt haben.

Die zweite Staffel von House of the Dragon feiert in drei Tagen Premiere, und wir hier in der Redaktion sind wirklich aufgeregt. Unsere Vorschau auf die ersten beiden Episoden könnt ihr hier lesen.

