House of the Dragon -Star sagt uns, dass wir in Staffel 2 "mit dem Allerschlimmsten rechnen" sollen

House of the Dragon, die Serie, die keiner von uns nach dem katastrophalen Ende von Game of Thrones mögen wollte, aber am Ende trotzdem mochte, kommt nächsten Monat zurück. Fans der Bücher sind sich ziemlich sicher, dass sie wissen, was kommt, und es wird, gelinde gesagt, einige blutige Elemente enthalten.

Einer der berüchtigtsten Momente des Buches betrifft zwei Charaktere, die uns als Blood and Cheese bekannt sind. Wir werden nicht verraten, was sie tun, aber wir erwarten ein rotes Hochzeitsniveau der Schrecklichkeit. Olivia Cooke, die Alicent Hightower spielt, erzählte EW, was sie über den Moment sagen konnte.

"Ich würde einfach sagen, es ist Game of Thrones, erwarten Sie das Schlimmste. Erwarten Sie das Schlimmste, was möglich ist, und verdoppeln Sie es dann. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, ohne es zu verderben, aber es ist abscheulich."

Der Co-Schöpfer der Serie, Ryan Condal, sprach auch darüber, was wir in Staffel 2 erwarten können, und sagte, dass es "der Marsch in den Krieg ist. Es ist wirklich ein Kalter Krieg, weil jede Seite versucht, den Thron unbestreitbar für sich selbst zu gewinnen, ohne in einen totalen Drachenkrieg zu ziehen. Wir tun das durch Verschwörungen und Hinterhältigkeiten und Attentate und Spionagespiele und all die Dinge, die man in einem klassischen James-Bond-Thriller des Kalten Krieges sehen würde."