House of the Dragon Staffel 3 wird eine Episode haben, wie wir sie noch nie zuvor in Game of Thrones gesehen haben

House of the Dragon Staffel 3 ist auf dem Weg, und wir haben kürzlich einige große Teaser von den Stars der Serie und Showrunner Ryan Condal erhalten. Die zweite Staffel wurde eher gemischt aufgenommen, aber es besteht nun die Hoffnung, dass in der dritten und letzten vierten Staffel viel Action untergebracht werden kann.

Im Gespräch mit Josh Horowitz von Happy Sad Confused haben wir einen Vorgeschmack auf eine noch größere Staffel 3 bekommen, in der wir vier wichtige Ereignisse aus dem Buch sehen werden. Außerdem hat Ryan Condal eine andere Art von Episode angeteasert, die in Staffel 3 erscheinen wird.

"Wir haben in dieser Staffel ein bisschen Spaß gehabt, und es gibt eine konzeptionelle Episode, auf die ich mich wirklich freue, die [Sara Hess] geschrieben hat", sagte er. "Es ist nicht in der traditionellen Umgangssprache dessen, was wir dargelegt haben. Es ist sehr charakterorientiert, ich finde es wirklich großartig und ich bin wirklich gespannt darauf, es gerendert zu sehen."

Wir müssen sehen, worum es in der nächsten Staffel in dieser Episode geht. Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum für House of the Dragon Staffel 3, aber die Produktion hat begonnen und wird wahrscheinlich 2026 veröffentlicht.